Inauguration du centre de formation horticole de Nettéboulou : les correspondants régionaux humiliés et écartés de la tournée de Diomaye Faye

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Convoqués aux aurores, mobilisés avec leur matériel et leurs accréditations, les journalistes de Tambacounda ont finalement été abandonnés devant la gouvernance. Un camouflet pour la presse locale et une illustration désolante du mépris dont elle fait trop souvent l’objet.

La tournée économique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans la région de Tambacounda aura également été marquée par un épisode peu glorieux. Ce dimanche 29 novembre 2026, à l’occasion de l’inauguration d’un centre de formation en horticulture à Nettéboulou (département de Tambacounda), les correspondants régionaux ont fait les frais d’une organisation pour le moins chaotique, révélatrice d’un manque flagrant de considération pour la presse locale.

Afriquenvie

Pourtant, les consignes étaient claires. Invités à prendre leurs dispositions pour accompagner le chef de l’État dans cette étape de son déplacement, les journalistes des télévisions, radios, quotidiens et médias en ligne avaient répondu présents dès les premières heures de la matinée. Devant la gouvernance de Tambacounda, ils étaient au rendez-vous, accréditations en poche, gilets de presse sur le dos et matériel de reportage à portée de main.

Mais quelle ne fut leur surprise ! Pendant que les correspondants régionaux attendaient patiemment le signal du départ, les responsables de la communication ont procédé à l’embarquement du cortège médiatique dans le bus stationné à l’intérieur de la gouvernance. Direction Nettéboulou ! Sans même prendre la peine de s’assurer que les journalistes locaux, pourtant convoqués pour la circonstance, étaient à bord.

Autrement dit, ceux qui étaient censés assurer la couverture médiatique de l’événement ont été tout simplement laissés sur le carreau. Convoqués pour rien, mobilisés pour rien et finalement écartés d’un déplacement présidentiel auquel ils avaient pourtant été invités à prendre part.

Difficile, dans ces conditions, de ne pas dénoncer un amateurisme organisationnel doublé d’un manque de respect caractérisé envers les professionnels des médias de la région. Comment peut-on mobiliser des journalistes, leur demander de se présenter à une heure précise, puis les abandonner sans explication, comme s’ils étaient des figurants dont la présence importait peu ?

Le plus révoltant dans cette affaire est que ces correspondants régionaux sont les premiers relais de l’actualité institutionnelle, économique et sociale dans cette partie du pays. Ils couvrent quotidiennement les activités des autorités, souvent avec des moyens limités, et contribuent à donner une visibilité aux territoires de l’intérieur du Sénégal. Mais lorsqu’il s’agit d’une grande séquence présidentielle, ils semblent soudainement devenir des journalistes de trop ou de seconde zone.

Cette mésaventure pose une question fondamentale : quelle place les services de communication de la présidence accordent-ils réellement à la presse régionale ? La proximité avec les populations et la connaissance du terrain ne devraient-elles pas constituer des atouts plutôt que des motifs d’exclusion ?

Au-delà d’un simple couac logistique, cet incident constitue un véritable camouflet pour les correspondants régionaux de Tambacounda. La communication institutionnelle ne saurait être une affaire de privilèges, de passe-droits ou de sélection arbitraire des médias. Elle exige du respect, de la transparence et un minimum de professionnalisme.

On ne peut pas prétendre rapprocher l’État des territoires tout en traitant avec autant de désinvolture ceux qui donnent une voix à ces territoires. À Nettéboulou, le centre de formation a été inauguré, mais le respect dû à la presse locale, lui, est resté à la gouvernance.