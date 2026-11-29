VBG : Me Moussa Sarr annonce une circulaire pour faire des violences faites aux femmes une priorité des parquets

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Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, entend renforcer la réponse judiciaire aux violences faites aux femmes et aux filles. À l’occasion des 16 jours d’activisme, il annonce la finalisation prochaine d’une circulaire générale de politique pénale destinée à instruire les parquets à traiter ces violences comme une priorité, dès le premier signalement.

Dans son plaidoyer transmis à la presse samedi, le ministre condamne fermement toutes les formes de violences, rappelant qu’ »aucune coutume, pression familiale ou justification ne saurait légitimer les agressions contre les femmes ». Il souligne que plusieurs féminicides survenus depuis le début de l’année sont souvent précédés de menaces, de violences ou de signaux ignorés.

Me Moussa Sarr dénonce notamment le retrait de plaintes au nom de la préservation de la famille et le silence entourant certaines situations, qui peuvent contribuer à aggraver les drames. Il appelle les femmes victimes ou menacées à parler, assurant qu’elles seront entendues par la justice, tandis que les auteurs de violences devront répondre de leurs actes devant la loi.

Le Garde des Sceaux invite également les familles et les médias à ne plus considérer ces crimes comme des affaires privées ou des « drames passionnels ». Il rappelle que la lutte contre les violences faites aux femmes constitue une exigence collective, conformément à l’engagement exprimé par le président de la République le 31 décembre 2025.