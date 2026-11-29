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L’information est publiée sur le site de Dakaractu. Le maire de la commune d’Oulampane, Sagar Coly, est décédé des suites de ses graves brûlures. Il avait été victime d’un acte d’une extrême violence à son domicile, où il aurait été aspergé d’essence avant d’être incendié alors qu’il dormait.

Admis à l’hôpital de la Paix de Ziguinchor, l’édile y recevait des soins médicaux. Son état avait été annoncé stable, tandis que les démarches pour son évacuation vers Dakar étaient en cours. Il a finalement rendu l’âme avant son transfert vers la capitale.

Dans le cadre de l’enquête, son épouse présumée mise en cause serait passée aux aveux devant les gendarmes de la brigade de Bounkiling. Elle aurait évoqué des différends conjugaux, notamment liés à sa prise en charge financière. Des proches de la famille font également état de tensions de jalousie au sein du couple.

Ce décès vient donner une issue tragique à cette affaire qui a profondément marqué la commune d’Oulampane.