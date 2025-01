Boissons énergisantes : Le Vody vodka, un chantier pour le nouveau Dg des Douanes

Partager Facebook

Précédemment Directeur des Opérations douanières, l’Inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle Babacar Mbaye a été bombardé en Conseil des ministres Directeur général des douanes, en remplacement de Monsieur Mbaye Ndiaye appelé à d’autres fonctions.

Nommé nouveau patron des Douanes, l’inspecteur Babacar Mbaye a du pain sur la planche. Il sera attendu dans la régulation des boissons énergisantes plus particulièrement le Vody Vodka qui est en train de décimer et produire des conséquences ravageuses chez les jeunes. La boisson « Vody Vodka » gravement consommée par des mineurs, risque de compromettre leur devenir.

Un document signale qu’il été constaté une forte attraction des adolescents pour cette boisson nocive à leur santé. «Son usage constitue un danger grave pour la santé. Il est impératif que les autorités du Sénégal interviennent rapidement afin d’éviter une inondation du marché local et de prévenir », dénonce notre interlocuteur. Qui signale que, «, l’importation d’alcools et de boissons alcoolisées est régulée, nécessitant une autorisation du ministre des Finances et étant soumise à des taxes intérieures. L’État sénégalais devrait donc être informé de l’introduction et de la commercialisation de la Vody. La Vody, principalement produite en Allemagne, est un mélange de vodka, qui constitue près de 18 % du volume total, et les boissons énergisantes à base de caféine, de taurine et de glucuronolactone, qui occupent le reste. Afin d’obtenir une couleur et un goût séduisants, on ajoute également des colorants et des arômes artificiels à la préparation.