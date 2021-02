Bombardier : De Mbour à Varsovie

Le 20 Mars prochain à Varsovie en Pologne, le B52 va signer son retour dans la discipline MMA. Après sa victoire sur l’anglais Daniel Podmore, l’ancien Roi des Arènes Serigne Ousmane Dia de son vrai nom va affronter le polonais Mariusz Pudzianowski.

Qui est Mariusz Pudzianowski ?

De nationalité polonaise, «Super Mariusz» a été cinq fois vainqueur de The World’s Strongest Man (l’homme le plus fort au monde), entre 2002 et 2008. Il mesure 1,86 m et pèse 119 kg. En 2009 il s’est lancé dans les arts martiaux mixtes.

Un adversaire redoutable sans doute mais Bombardier est loin d’être effrayé par «Super Mariusz».

” J’ai toujours rêvé d’un combat de gladiateurs. Cet adversaire, je l’ai longtemps observé. Il ne recule jamais, mais tout le monde me connaît aussi. Ce sera un excellent combat. J’ai toujours voulu affronter ce genre d’adversaire coriace. C’est ma nature, je n’aime pas la facilité” lance-t-il.

Le B52 lance un appel à tous les sénégalais en ces termes : “je veux que les Sénégalais se retrouvent dans ce combat. Parce que ce n’est plus une question d’écuries, mais une affaire de pays”.