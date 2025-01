Braquage à l’hôtel Riu Hôtel : Le cerveau est un caïd récidiviste

Partager Facebook

Après leur disparition mystérieuse dans la nature avec le butin volé à la suite du braquage perpétré à l’hôtel Riu Baobab, les malfaiteurs semblent être dans la ligne de mire des enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Nianing. Ces derniers seraient, selon une source de L’OBS très concordante, aux trousses d’un redoutable caïd au passé pénal très chargé.

Le cerveau de cette bande de délinquants ne serait personne d’autre qu’un redoutable caïd au passé pénal très chargé qui a été élargi de prison il y a quelque temps. Le malfaiteur et sa bande, spécialisés en cambriolage avec un arsenal sophistiqué, ont fini d’installer la psychose et la peur dans la Petite-Côte et environs.

En dépit de ses multiples arrestations sanctionnées par de lourdes peines d’emprisonnement que les tribunaux de Mbour et de Thiès lui ont infligées, le jeune homme est loin d’abandonner son activité favorite qu’est le vol avec effraction. Ainsi, depuis plus d’une décennie, le célèbre malfaiteur du département de Mbour a fini par former son propre gang dont la plupart des membres se sont connus dans les prisons de Mbour et de Thiès.

Ces malfaiteurs qui ne s’attaquent pour la plupart du temps qu’à des institutions financières, s’illustrent également dans le vol de bétail et le trafic international de drogue. D’ailleurs, selon des sources proches de cette affaire, certains de leurs anciens codétenus de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour n’ont pas manqué de penser aussitôt à ce redoutable gang de bandits. Ce, juste après le braquage perpétré à l’hôtel Riu Baobab de Pointe Sarène. Car, le caïd et ses hommes ne sont pas du genre à rater leurs cibles.