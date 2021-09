Bruno Salomon: «À aucun moment le PSG n’a ouvert les négociations pour vendre Mbappé»

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement l’été prochain du fait qu’il n’a pas été finalement transféré au Real Madrid. Mais selon Bruno Salomon, journaliste à France Bleu Paris et spécialiste du PSG, cette équipe française ne voulait en aucun se séparer de son joueur sans aucun prétexte.

Libre de tout contrat le 1er juillet, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid pour 0€ l’été prochain. Alors qu’il refuserait de prolonger avec le PSG, le champion du monde français aurait pu quitter le PSG lors de la dernière fenêtre de transferts. Mais le PSG ne voulait pas se séparer de son joueur avec n’importe quel somme d’argent. Le PSG n’a jamais cédé face aux propositions madrilènes. Un constat qui crée une certaine amertume du côté merengue, où l’on soupçonne même un mensonge parisien.

En effet selon, le journaliste à France Bleu Paris et spécialiste du PSG, après l’achat de Lionel Messi, cette équipe voulait absolument voir un trio de choc sur le terrain avec Messi, Neymar et Mbappé pendant une année. En tout ca sera difficile car Kylian Mbappé voulait rejoindre le Real Madrid cette année. Toutefois, Leonardo n’aurait pas accepté les deux offres successives du Real Madrid, à savoir une première proposition d’environ 160M€ et une seconde avoisinant les 180M€. Sachant que Kylian Mbappé reste au PSG, la direction parisienne va tout tenter pour le prolonger. D’ailleurs, l’émir du Qatar a demandé à Nasser Al-Khelaïfi d’augmenter son offre de contrat de 25M€ net annuels.