Lamb : Le Comité d’appel confirme la victoire de Modou Lô

Le Comité d’appel du CNG a rendu son verdict ce lundi après l’appel introduit par Max Mbargane il y’a quelques jours. Cette fois-ci c’est terminé entre Siteu et Modou Lô.

Le coup de sifflet final a été donné par le comité d’appel du CNG qui a « confirmé le verdict de la commission règlement et discipline » en procédant une nouvelle fois à la validation de la victoire de Modou Lô devant Siteu. Ledit comité a rappelé que « tout lutteur ayant ses deux appuis dans la zone de passivité ne peut pas gagner son adversaire qui est dans l’aire de combat ».

Par conséquent Siteu qui était hors des limites ne pouvait pas être déclaré vainqueur sur « l’action évoquée par le requérant ».

Pour rappel le camp du Tarkinda avait d’abord introduit un recours après de la commission règlement et discipline (CRD) pour réclamer la victoire de Siteu. Après avoir été débouté par ladite commission, Max Mbargane et le président de l’écurie Lansar se sont tournés vers le bureau exécutif du CNG et le comité d’appel pour espérer une décision favorable. Malheureusement pour lui ça n’a pas été le cas et Modou Lô conserve donc son titre de roi des arènes.