Burkina Faso : Le pays plonge dans la crise, des millions de personnes ont besoin d’aide selon l’ONU

C’est une crise humanitaire sans précédent qui touche le Burkina Faso s’est alarmé le secrétaire général de l’ONU.

Au moins, 6,3 millions ont besoin de protection contre les violences meurtrières. Les attaques terroristes récurrentes ont exacerbé les besoins humanitaires dans tout le pays selon Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l’ONU : la situation au Burkina Faso est critique selon nos collègues humanitaires, avec une crise sans précédent touchant 6,3 millions de personnes qui ont besoin d’une assistance humanitaire et une protection.

En collaboration avec nos partenaires, nous appuyons les efforts du gouvernement pour répondre aux besoins urgents de la population. Jusqu’à présent cette année, les organisations humanitaires ont aidé plus de 730 000 hommes, femmes et enfants à travers le pays dans le cadre du plan d’intervention humanitaire. C’est un début positif, mais cela ne couvre que 19 % des 3,8 millions de personnes que nous visons à aider.

À mi-parcours de l’année, le plan de réponse humanitaire pour 2024, estimé à 935 millions de dollars, n’est financé qu’à hauteur de 17 %, soit environ 157 millions de dollars. »

D’après l’OCHA (mai 2024), plus de 5 700 écoles et près de 350 établissements de santé ne sont pas opérationnels, à cause, de l’insécurité, privant ainsi plus de 800 000 enfants d’une éducation et plus de 3,3 millions de personnes de soins médicaux.