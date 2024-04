CACO : Filiale d’ingénierie de la Caisse des dépôts sénégalaise

Partager Facebook

CACO est une filiale bureau d’études techniques et d’Ingénieurs-conseils de la Caisse des dépôts et Consignations du Sénégal.

CACO a été créé dans le but de contribuer au développement économique et social du Sénégal et des pays africains.

Il intervient comme un Cabinet de Conseil en Ingénierie pour le compte des structures publiques et privées dans divers domaines. Le Sénégal comme la plupart des pays africains, s’est lancé de plus en plus dans des projets structurants, des constructions de grandes envergures ; dans ce contexte un bureau d’études comme CACO aura la noble mission de garantir la qualité, la bonne fonctionnalité des ouvrages conçus et réalisés dans le cadre de ces projets de développement.

CACO intervient en couvrant l’ensemble des processus des métiers de l’ingénierie, depuis les études de faisabilité jusqu’à l’assistance à la réalisation et à l’exploitation.

Directeur général du Consortium Africain de Conseil et d’Organisation (CACO), M. CAMARA est un pur produit de l’école publique sénégalaise avec une vaste expérience dans le domaine de l’ingénierie.

Après avoir obtenu son baccalauréat, série C, mention « Assez bien » au Lycée Coumba Ndofféne de Fatick (Sénégal), Omar a poursuivi ses études à la prestigieuse Ecole Polytechnique de Thies (EPT) où il a brillamment obtenu son Diplôme d’Ingénieur de Conception (DIC) en Génie Civil, en étant le « major » de sa promotion. Sa passion pour les études techniques, l’a conduit à se spécialiser en Structure- CHEBAP au Centre des Hautes Etudes de la construction de Paris (France).

Après avoir terminé ses études, Omar, a commencé sa carrière, en France, dans les bureaux d’études.

Son talent et sa détermination lui ont valu des promotions et aidé à gravir les échelons pour devenir un entrepreneur et un dirigeant d’entreprise chevronné.

Après quelques années d’expérience en France et dans la sous-région, M. CAMARA est rentré pour contribuer au développement de son cher pays, le Sénégal et à la formation de jeunes ingénieurs de l’Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar, en « Résistance des Matériaux », discipline qu’il apprécie particulièrement.

En 2009, il crée un Bureau d’études techniques de référence, CACO, qui deviendra en 2018 la filiale bureau d’études de la CDC. Riche de près d’une vingtaine d’années d’expérience dans le domaine de l’ingénierie, Omar CAMARA, grâce à ses compétences en leadership et sa vision stratégique, a joué un rôle clé dans la croissance du cabinet CACO.

Sous sa direction, l’entreprise connaît une expansion régionale et a l’ambition de devenir le cabinet africain d’ingénierie de référence, acteur clé de tous les grands projets contribuant au développement économique et social du continent.

Omar, dirige, aujourd’hui, avec une vision à grande échelle, plus de 300 employés dont près de 100 ingénieurs pluridisciplinaires, vers de nouveaux sommets en renforçant la culture d’innovation, de qualité (4 certifications obtenues) et en concluant des partenariats stratégiques avec des cabinets internationaux clés de l’ingénierie.

POURQUOI CACO ?

La satisfaction des besoins propres en expertise combinée avec la volonté de contribuer à l’émergence d’un bureau d’Études Sénégalais de référence et de dimension internationale.

La valorisation des compétences : offrir aux diplômés sénégalais et africains de grandes écoles d’Ingénierie un réceptacle, une plateforme ; contribuant ainsi au renforcement des capacités des ressources humaines des secteurs prioritaires pour le développement socio-économique de l’Afrique.

DOMAINE D’INTERVENTION DE CACO (FOCUS SUR LE LABORATOIRE)

CACO accompagne les pouvoirs publics dans les domaines suivants : Infrastructures, Bâtiment, Energie, Formation, Eau et Environnement, Industrie, Laboratoire d’essais et d’analyse des matériaux de construction.

Dans son plan de développement, CACO a privilégié la mise en place d’un laboratoire d’essais et d’analyse de matériaux de construction en vue d’occuper une place centrale dans le secteur des BTP au Sénégal et dans la sous-région. Plusieurs essais peuvent être réalisés au laboratoire de CACO

Nous pouvons citer les essais de cisaillement triaxial sur les sols mais aussi les essais de formulation et contrôle sur le bitume et le béton bitumineux utilisé pour la construction de routes tels que le test de vieillissement du bitume, le compactage giratoire, l’orniérage, les tests de module de rigidité et de fatigue sur les enrobés bitumineux. Ces essais n’étaient disponibles qu’à l’étranger et ont un impact non négligeable sur les délais de réalisation des projets routiers et la qualité des matériaux mis en œuvre pour la réalisation de ces chaussées.

Ce laboratoire à travers ses équipements permettra également à long terme de faire avancer la recherche sur l’adaptation des dimensionnements aux conditions et aux routes locales et de tester de nouveaux matériaux disponibles au Sénégal et en Afrique tels que la silexite ou le quartzite comme alternatives au basalte dans la réalisation des enrobés bitumineux.

Par rapport à l’offre globale de CACO, le laboratoire permet non seulement de compléter l’offre de CACO pour pouvoir faire toute la gamme d’études au niveau de l’ingénierie en démarrant par les études de sol ou études géotechniques, mais aussi il permet d’apporter des compétences au niveau de la partie contrôle qualité des matériaux et réception des ouvrages. Si on prend l’exemple dans le domaine du bâtiment, CACO sera en mesure de faire les études de sol, les études topographiques, les études de structure et lots techniques, mais aussi le contrôle des matériaux tels que l’acier, le béton, le ciment, les remblais, etc.

Le laboratoire permettra également sur le moyen et long terme d’étendre les services et domaines de compétences à d’autres domaines d’activité tels que l’industrie, l’Énergie mais aussi le Pétrole et le Gaz.

STRATÉGIE DE MANAGEMENT

CACO a très tôt opté pour la démarche qualité qui permet d’améliorer le fonctionnement et le savoir – faire du Bureau d’Études. Cette démarche qualité choisie par CACO oriente la stratégie en fonction des attentes du client et favorise le travail dans de meilleures conditions. Ainsi CACO a mis en place un Système de Management Intégré composé de : ISO 9001 V2015 ; ISO 14001 V2015 ; ISO 27001 V2017 ; ISO 45001 V2018.

L’obtention de ces certifications délivrées par l’agence CERTITRUST démontre la qualité de notre système de gestion, l’efficacité de nos processus et la conformité aux exigences des normes internationales.

CACO accompagne ses clients sur des projets souvent complexes qui nécessitent un panel de compétences. Donc la qualité du personnel alliant une très solide formation académique à une expérience avérée dans leur domaine d’intervention demeure une priorité de la Direction Générale.