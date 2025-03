Cameroun : Au moins 12 soldats tués dans une attaque djihadiste

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Au moins 12 soldats camerounais ont été tués lundi soir lors d’une attaque menée par des djihadistes à la frontière avec le Nigeria, selon un communiqué du ministère camerounais de la Défense.

L’attaque a également fait plus d’une douzaine de blessés parmi les soldats et s’est produite dans la région du lac Tchad, près de la ville de Wulgo, a déclaré le ministère jeudi. Bien qu’aucun groupe n’ait été initialement accusé de l’attaque, les responsables ont déclaré plus tard qu’elle était soupçonnée d’avoir été menée par des extrémistes du groupe Boko Haram ou de sa faction dissidente qui est fidèle au groupe État islamique.

Le ministère a indiqué que les militants de Boko Haram disposaient de plus en plus d’armes de pointe et d’une alliance apparente avec de puissantes entités criminelles transnationales, ce qui a contribué à l’attentat de lundi.

Quelque 35 000 civils ont été tués et plus de 2 millions ont été déplacés dans le seul nord-est du Nigeria, selon l’ONU. L’enlèvement en 2014 de 276 écolières par Boko Haram dans le village de Chibok, dans l’État de Borno – l’épicentre du conflit – a attiré l’attention du monde entier.

En janvier, au moins 40 personnes ont été tuées lors d’une attaque menée par Boko Haram de l’autre côté de la frontière, au Nigéria.