Cameroun: Un jeune s’inspire d’ Ousmane SONKO et crée le « PACTEF » inspiré du Pastef Sénégal

Au Cameroun, un député s’inspire du partie Pastef et créé PACTEF (Patriotes Africains du Cameroun pour le travail l’éthique et la fraternité) Inspiré du Pastef Sénégal. Pour ce faire, Narcisse Nganchop a démissionné du parti politique UMS Union des mouvements socialistes du Cameroun auquel il appartenait depuis 2012. Sur sa page facebook, l’ancien député copie la stratégie du partie Ousmane Sonko pour mener son combat.

Le député camerounais Narcisse Nganchop a annoncé la création du PACTEF (Patriotes Africains du Cameroun pour le travail, l’éthique et la fraternité), s’inspirant du parti politique sénégalais PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) de Ousmane Sonko, a-t-on appris. « PACTEF (inspiré de PASTEF SÉNÉGAL). Dès ce lundi, nous vous présentons notre logo. Les casquettes, tee-shirts et autres gadgets seront aussi disponibles et distribués gratuitement dans un premier temps.

Dans le cadre du projet PACTEF (Patriotes africains du Cameroun pour le travail, l’éthique et la fraternité), nous adresserons une lettre ouverte au gouvernement camerounais au travers le ministre de l’administration du territoire afin de les informer que nous mettons fin à nos propos antérieurs qui prônaient la prise du pouvoir par la force voire l’insurrection. Nganchop, ex membre de l’Union des mouvements socialistes du Cameroun à fonder son nouveau parti, en saluant l’exemple donné par Sonko et son parti, déclarant que la copie ne doit pas toujours venir de l’Occident.

Engagé pour déchoir la dictature du président Paul Biya au pouvoir pendant 40 ans, sur sa page Facebook, le député a annoncé ses félicitations au Sénégal, en indiquant « Nous ne faillirons pas ! Nous viendrons auprès du président Ousmane Sonko prendre conseil lorsqu’il faudra ». Une lettre ouverte serait adressée au gouvernement camerounais, via le ministre de l’Administration du territoire, pour informer de la fin des propos antérieurs prônant la prise du pouvoir par la force, désormais engagé sur un chemin républicain, souligne Pulse.

Cette initiative fait suite à l’élection de Bassirou Diomaye Faye, membre du PASTEF, à la présidence du Sénégal, un événement qui semble inspirer la jeunesse africaine.

En Mauritanie, le mouvement se poursuit avec la création du PAMTEF (Patriotes africains de Mauritanie pour le travail, l’éthique et la fraternité) par le député Khally Mamadou Diallo, appelant déjà à se préparer pour l’élection présidentielle prévue le 29 juin prochain.