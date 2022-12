Camp militaire de Goudiry: Macky Sall à Tamba pour l’inauguration

Le Président de la République, Chef suprême des Armées, procédera à l’inauguration du Camp militaire de Goudiry ce mardi 27 décembre 2022. Un action qui s’inscrit au deuxième jour de son séjour à Tamba.

Cette nouvelle implantation dont la première pierre a été posée en juillet 2020, vient renforcer le maillage territorial du Sénégal afin de mieux s’adapter à l’évolution du contexte stratégique régional et répondre davantage aux besoins des populations en matière de sécurité », lit-on dans le communiqué. Le 4ème Bataillon d’infanterie qui y sera redéployé permettra, en liaison avec les autres Forces militaires et paramilitaires, « de lutter avec plus d’efficacité contre l’insécurité et les menaces transfrontalières, tout en facilitant la coopération sécuritaire avec les Forces des pays voisins », conclut la même note.

Par la même occasion, le chef de l’Etat va inaugurer la route reliant les communes de Tambacounda, Goudiry et Kidira. Une nouvelle infrastructure qui va désenclaver les trois départements traversés et attirer les investisseurs privés dans cette zone, espère le président du conseil départemental de Goudiry, Djimo Souaré.