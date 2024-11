Campagne agricole 2024-2025 : La contribution record des ICS

Partager Facebook

Les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) ont fortement contribué à la réussite de la campagne agricole 2024-2025. L’entreprise a produit et stocké en avance, afin de fournir à temps, les engrais aux distributeurs agréés par l’État, chargés de les distribuer sur tout le territoire national.

Cette année les ICS ont livré la quantité record de 77.203 tonnes d’engrais NPK et 17 .000 tonnes d’urée pour la campagne agricole de 2024-2025, soit une augmentation de l’ordre de 25%, pour les NPK et de 36% pour l’urée, par rapport à la précédente campagne agricole.

Ces engrais de qualité sont particulièrement bénéfiques pour la culture des céréales telle le maïs, le mil, et le riz et le maraîchage. Il est à noter qu’une étroite collaboration, entre le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire et les ICS a engendré une baisse substantielle sur le prix des engrais, rendant le produit plus accessible aux agriculteurs.

Pour rappel, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, Mabouba Diagne, interrogé par l’Agence de presse sénégalaise (APS) avait annoncé, le 17 mai 2024, une baisse de plus de 22%, sur le prix des engrais, pour la campagne agricole 2024-2025.

Le ministre M. Diagne a à cette occasion souligné le rôle très « actif » du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) dans les préparatifs et dans le dépouillement de la sélection des fournisseurs d’engrais qui a permis de réduire cette année le prix des engrais de plus de 22% et de 19% pour la filière tomate, a-t-il dit.

Les engrais des ICS sont considérés de qualité supérieure, car ce sont des NPK complexes qui contiennent tous les nutriments dans un seul granule. Les NPK complexes sont de meilleure qualité.

L’application d’engrais de qualité en quantité au bon moment est indispensable à l’obtention de bons rendements agricoles, ceci en combinaison, avec des semences de qualité, une irrigation adéquate et des bonnes pratiques agricoles. Il est à noter que les ICS sont la seule entité à produire des engrais complexes en Afrique de l’Ouest.