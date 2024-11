CAMPAGNE ARACHIDIÈRE : Le ministre Mabouba Diagne et les acteurs trouve un consensus pour relever les défis

Partager Facebook

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, Mabouba Diagne, a annoncé, jeudi, avoir trouvé un consensus avec les divers acteurs de la filière arachidière et des partenaires financiers pour relever les défis d’une bonne CAMPAGNE ARACHIDIÈRE 2024-2025. ‘’Aujourd’hui nous avons réuni tout le monde, tous les acteurs avec comme objectif de trouver un consensus sur la préparation de la campagne de commercialisation de l’arachide. Oui, nous avons trouvé des compromis. Cela signifie qu’ensemble, nous pouvons relever les défis’’, a-t-il notamment indiqué à la fin d’une rencontre avec ces acteurs, dans les locaux du ministère sis à Diamniadio, à trente kilomètres à l’est de Dakar.

Des officiels, des partenaires financiers, des industriels, des opérateurs économiques, des représentants d’organisations de producteurs, des exportateurs ainsi que des semenciers ont pris part à la rencontre dont l’objectif était d’harmoniser les positions en prélude au conseil interministériel sur la campagne de commercialisation de l’arachide, prévu mardi à Dakar. ‘’Tout ce que nous devons faire doit prendre en compte les intérêts des producteurs. Les exportateurs, les huiliers, les banques et les opérateurs ont convenu de tout faire pour satisfaire les besoins en semences, qui avoisinent 500 000 tonnes’’, a indiqué le ministre.

Les participants à la rencontre ont également convenu avec lui de dresser une liste ‘’bien définie’’ d’exportateurs afin de prendre également en compte les besoins des usines de productions d’huile. ”Ces exportateurs vont aider les usines d’huile à avoir les graines et les coques d’arachide nécessaires qui leur permettront de pouvoir fonctionner toute l’année. C’est après cela que nous nous ouvrirons aux exportations”, a assuré Mabouba Diagne. Il a également annoncé que son ministère va prochainement organiser une journée de réflexion avec tous les acteurs pour définir la ‘’stratégie nationale d’autosuffisance en semences’’.

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage a, lors des échanges, longuement insisté sur la professionnalisation des acteurs de la filière arachidière, qui est ”un des critères de transparence’’ exigé par les banques afin qu’ils puissent accéder au financement. Il les a aussi exhortés à mutualiser leurs efforts et à s’entendre sur l’essentiel, dans un esprit patriotique, en mettant en avant l’intérêt du paysan à la base. Le ministre a en en outre demandé aux agents de la Direction de l’analyse, de la prévision et des statistiques agricoles (DAPSA) de lui fournir des données fiables et conformes à la réalité du terrain afin qu’il puisse prendre les bonnes décisions.

Mabouba Diagne a annoncé avoir relancé le système bancaire en l’incitant à apporter son concours au financement de la campagne de commercialisation de l’arachide 2024-2025. ”Au Sénégal, nous avons une trentaine de banques. Si chacune apporte dix milliard de francs CFA, cela donne 300 milliards francs CFA. Un montant qui peut financer la campagne de commercialisation de l’arachide’’, a-t-il souligné.