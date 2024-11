Campagne de la coalition « JAMM AK NJARIÑ »: Ndioum et Cheikh Oumar Hanne galvanisent Amadou Ba

Partager Facebook

Ce samedi, tout le département de Podor, à travers les maires et leurs adjoints, est sorti pour dérouler le tapis au leader de la Nouvelle Responsabilité par ailleurs tête de liste de ladite coalition. Un giga meeting digne de ce nom a été organisé en ce sens et ce fut l’occasion pour les acteurs politiques de parler programme et projet d’envergure après avoir démontré que le département de Podor reste le titre foncier de la coalition « Jamm Ak Njariñ ».

La commune de Ndioum a fait une démonstration de force avec une mobilisation exceptionnelle réunissant l’ensemble des maires du département de Podor. De Fanaye à Mery en passant par Gamadji, sans oublier Guédé village, le Diéri et le Walo tous les maires et leurs adjoints ont répondu présent à l’appel et adhéré à la mouvance. Ainsi, Cheikh Oumar Hanne, le maire de la commune de Ndioum de préciser que le département de Podor compte quatre arrondissements et a été donné à quelqu’un d’autre mais c’est le moment de le récupérer. « Ils (les maires) sont en train de faire un travail monstre, un travail colossal et ils sont en train de montrer que le département de Podor est un titre foncier acquis depuis belles lurettes ».

Dans la même veine, il mentionnera deux revendications majeures à savoir la régionalisation du département de Podor et un projet de loi qui permettrait de donner 25% des ressources naturelles aux femmes et aux jeunes une fois que la majorité sera obtenue au soir du 17 novembre 2024. Pour sa part, Moussa Hamady Sarr, tête de liste départementale rappelle d’une part le « complot contre la candidature d’Amadou Ba lors de la présidentielle » en traitant les instigateurs d’imposteurs. « Cette image prouve à ces imposteurs que Podor est derrière Cheikh Oumar Hanne et Amadou Ba. (…) Podor est avec la coalition Jamm Ak Njariñ, Cheikh Oumar Hanne vous l’avez travaillé, vous avez été aux côtés de la population.

Ces mêmes personnes qui ont comploté contre Amadou Ba, qui ont manigancé n’ont pas encore arrêté pour lui barrer la route et c’est pour cette raison qu’ils ont fait une coalition avec le PDS et Rewmi pour encore empêcher à Amadou Ba d’accéder à la magistrature suprême. Ces élections ne seront qu’une étape décisive qui va permettre de marquer un tournant dans l’histoire politique de notre pays pour dire à tous les sénégalais qu’Amadou Ba reste le meilleur profil pour diriger ce pays », fait-il remarquer. D’autre part, il abordera la crue du fleuve Sénégal en rappelant que les nouvelles autorités ont doté à la Casamance 65 milliards pendant que le Fouta est laissé en rade et surfe dans des promesses non tenues. En outre, il faut noter que le leader de la coalition Jamm Ak Njariñ, Amadou Ba continue de prêcher pour la paix et la prospérité. C’est dans ce cadre qu’il fait savoir qu’il a été profondément touché par l’accueil chaleureux qui lui a été réservé à travers la foule, la hargne des populations de Podor. « J’ai été profondément touché de constater que cet accueil a été beaucoup plus chaleureux que l’accueil qui nous a été réservé durant la campagne présidentielle et pourtant nous étions très satisfaits de cet accueil », lance-t-il d’emblée à l’entame de son propos.

Et d’ajouter : « Je ne savais pas que dans le Fouta il y avait encore des ressources, de la détermination, de la hargne pour nous accompagner dans ce projet. (…) L’urgence aujourd’hui c’est de régler la question des inondations d’autant plus que les inondations seront attendues les années à venir. Nous avions alerté dès le 17 septembre, aujourd’hui les cultures sont menacées, le Gouvernement doit prendre les mesures idoines rapides pour permettre à ces populations de vivre plus dignement. Certes, une enveloppe de 8 milliards a été dégagé, l’ampleur des dégâts nécessite des mesures encore beaucoup plus importantes et c’est pourquoi notre coalition Jamm Ak Njariñ souhaite que ce débat soit porté par nous à l’Assemblée nationale. Et pour ce faire, donnez-nous la majorité », déclare-t-il.

Mamadou Sow