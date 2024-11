Campagne de vaccination contre la rougeole: 8 millions d’enfants ciblés, 449 cas dénombrés dans 33 districts sanitaires du pays en 2024

Partager Facebook

Le Sénégal va lancer une campagne nationale le 2 décembre. Elle vise à vacciner près de 8 d’enfants pour faire face à la rougeole et la rubéole. Des enfants âgés entre 9 mois et 15 ans sont concernés. Mais près de 449 cas avaient été dénombrés en 2024 dans 33 districts.

Quelque 449 cas de rougeole ont été dénombrés dans 33 districts sanitaires du pays en 2024. La révélation est faite par le Dr Abdoulaye Mangane, médecin à la Direction de la prévention du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Hier, lors de la journée d’information en prélude à la campagne nationale de vaccination contre la rougeole, et la rubéole, des enfants âgés de 9 mois à 15 ans qui est prévue le 2 décembre. Selon ce dernier, ils ont eu près de 449 cas confirmés de rougeole. « 33 districts sanitaires sur les 79 que compte le pays ont franchi le seuil de l’épidémie de la rougeole. En termes de pourcentage, cela représente 41% », a-t-il révélé.

A ce titre, il fera savoir que les derniers cas de décès, au nombre de 2, remontent à 2022 et que depuis, aucun cas de décès n’a été enregistré. S’agissant de la campagne de vaccination, l’objectif est de protéger environ 7 326 586 enfants, en utilisant 8 millions de doses de vaccins. La nécessité d’intensifier la sensibilisation des populations afin de surmonter les réticences et les doutes entourant la vaccination est un défi à relever pour une bonne appropriation de ladite campagne par les populations. Il convient de rappeler que la rougeole est une maladie infectieuse et contagieuse, souvent mortelle, et pouvant entraîner des complications graves, notamment la cécité, a indiqué le Dr El Hadj Mamadou Ndiaye du Ministère de la Santé et de l’Action sociale. « Cette campagne vise non seulement à freiner l’épidémie actuelle, mais également à prévenir de futures flambées de rougeole et de rubéole, tout en renforçant l’immunité collective au sein de la population.

L’objectif est de faire de telle sorte que la maladie ne devienne plus un problème de santé publique majeur dans le pays. Dans un contexte où la rougeole reste une menace mondiale pour la santé publique, cette initiative est perçue comme une mesure essentielle pour protéger les enfants et assurer la sécurité sanitaire au Sénégal », a ajouté ce dernier. Le district de Yeumbeul, dans la banlieue de Dakar, est retenu pour le lancement de la campagne.

MOMAR CISSE