Campagne électorale à Ouakam: Le ministre Alioune Ndoye opte pour les visites de proximité

En perspective des élections législatives, le ministre Alioune Ndoye par ailleurs tête de liste du département de Dakar et le maire Abdou Aziz GUEYE par ailleurs coordonnateur du comité électoral BBY Ouakam ont conduit la délégation du comité électoral départemental. Ils appellent tous les leaders, responsables et sympathisants de la commune de Ouakam à l’unité pour assurer une belle victoire à la coalition présidentielle, le 31 juillet 2022.

A quelques jours de la clôture, la campagne bat son plein à Ouakam. A cet effet, tous les moyens matériels ont été mobilisés par la mouvance afin d’inciter la population à voter pour le pouvoir, « pour une majorité », à l’Assemblée nationale. Ils ont effectué une visite de proximité auprès des chefs religieux de la localité, une occasion pour le Ministre Alioune Ndoye par ailleurs tête de liste du département de Dakar, d’appeler tous les responsables à l’unité.

Pour compléter cette journée, ils en ont profité pour rendre visite aux imams, oulémas, notables et chefs coutumiers, une occasion pour la délégation, de solliciter des prières pour une victoire éclatante de la coalition BBY, et des élections apaisées. La délégation s’est ensuite rendue à l’église de Ouakam où elle a été reçue par le curé de la paroisse et toute la communauté chrétienne de cette localité. Après un long moment d’échanges avec les responsables et autorités religieuses, ils ont formulé des prières pour un Sénégal de paix et la pérennisation du dialogue islamo-Chrétien qui est une réalité sans équivoque dans notre pays.

Le Maire Abdou Aziz GUEYE, par ailleurs coordonnateur du comité électoral BBY Ouakam qui conduisait la délégation a tenu à rappeler l’enjeu de ces élections pour la commune de Ouakam qui était de garantir une victoire éclatante à la coalition Bokk Yakaar au soir du 31 Juillet 2022 » pour permettre au Président de la République d’avoir une majorité confortable à l’assemblée nationale. L’activité s’est terminée par une grande caravane dirigée par le Maire Aziz Gueye et l’ensemble des responsables de ladite coalition.

DJANGA DIA