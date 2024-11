Campagne électorale de « Jamm Ak Njariñ »: Amadou Ba suspend tout suite au rappel à Dieu de Mamadou Moustapha Ba

Partager Facebook

En pleine campagne électorale ce lundi à Khelcom Biram dans le département de Guinguinéo, Amadou Ba a dû suspendre ses activités pour retourner à Dakar afin d’assister aux obsèques funèbres de son ancien collaborateur. La triste nouvelle lui parvient en cours de route alors qu’il se rendait à Gossas. Il regrettera ainsi la disparition d’un petit frère qui fait partie des plus compétents fonctionnaires de l’Etat du Sénégal.

Amadou Ba a fait escale sur la route de Gossas dans la commune de Khelcom pour saluer le maire Jaraf Alassane Ndao par ailleurs tête de liste du département de Guinguinéo. Ce dernier est un cadre du secteur privé par ailleurs tête de liste du département de Guinguinéo. Mis au parfum de la triste nouvelle, Amadou déclare : « C’est un homme que j’ai connu depuis plusieurs années parce que moi-même je suis un produit du Ministère des finances, nous avons cheminé ensemble, il a rendu des services inestimables à l’Etat du Sénégal. Je sais que dans la conception du plan Sénégal émergent on était ensemble à toutes les étapes, dans la mobilisation des ressources financières tout comme dans la gestion budgétaire, on a beaucoup travaillé ensemble ».

Et d’ajouter : « Et très honnêtement, nous avions des liens personnels, nos familles étaient aussi très liées donc dès que la nouvelle m’a été annoncée et confirmée, j’ai décidé de suspendre pour aujourd’hui et éventuellement pour demain la campagne électorale le temps de voir avec ses proches qu’est ce qui doit être fait parce que nous avions ce type de rapport ». Selon toujours la tête de liste de la coalition Jamm Ak Njariñ, c’est l’un des fonctionnaires les plus compétents, les plus rigoureux qu’il ait jamais connus.

Par ailleurs, Amadou Ba après avoir présenté ses condoléances à la famille du défunt et à tout le Sénégal, laisse entendre que l’ancien ministre des finances et du budget, Mamadou Moustapha Ba a rendu des services indiscutables. Sur ce il ajoute : « je lui rendais hommage à l’étape de Nioro, où il est originaire devant sa famille pour montrer que c’est un homme très compétent pour parler de lui, malheureusement moins de 24h après on m’annonce son décès. C’est le bon Dieu qui décide de nos sorts, que Dieu l’accueille à son paradis », témoigne-t-il.

Mamadou SOW