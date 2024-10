Campagne nationale de solidarité « Dello Njukkal »: Aux blessés et invalides, l’armée et la nation reconnaissantes

A moins de 24 heures de l’ouverture de la campagne électorale en vue des législatives 2024, les Etats-majors des partis politiques et coalitions sont en effervescence. Dans la foulée, une cagnotte lancée par le leader de Pastef Ousmane Sonko pour le financement de sa campagne. Un bouillonnement électoral qui a malheureusement freiné l’élan de solidarité « Dello Njukkal » que le Chef du gouvernement avait lancé en grande pompe au Cercle Mess des officiers à Dakar.

Au nom du président de la République Bassirou Diomaye Faye, Chef suprême des Armées, le Premier ministre Ousmane Sonko incarnant la Nation a été sensible à la Campagne nationale de solidarité « Dello Njukkal »

Une campagne initiée par la Direction de l’action sociale des Armées (Dasa) avec l’appui du Commandement puisqu’elle vise à collecter des fonds au profit des blessés et militaires invalides. Lesquels implorent le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko à booster leur collecte nationale. Des fonds qui peuvent aussi leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie quotidienne, d’accès aux droits communs et de s’épanouir au sein de la société. Ce, malgré les nombreux efforts déployés par l’Etat.

Aux blessés et militaires invalides, l’Armée et la Nation voire la Patrie reconnaissantes ! D’abord pour justifier sa reconnaissance à l’endroit de ces valeureux combattants blessés de guerre et militaires devenus invalides, l’Armée dirigée par le Général Mbaye Cissé a initié une campagne nationale de solidarité dite « Dello Njukkal ». L’opération a pour but de collecter des fonds destinés aux militaires et anciens militaires en situation de handicap afin de les accompagner dans des projets innovants.

Dans cette perspective, le chef du gouvernement a déclaré qu’au-delà de l’autonomie procurée, cette campagne nationale de solidarité offre aux blessés et militaires invalides l’opportunité de se réinsérer dans l’environnement économique « si je savais que cette cérémonie allait connaitre une telle dimension, j’allais convaincre le président de la République Bassirou Diomaye Faye, Chef suprême des armées, de venir la présider… » a fait savoir le Premier ministre.

Pour que la campagne « Dello Njukkal » suscite un engouement populaire, le Premier ministre Ousmane Sonko a invité « tous les compatriotes, en commençant par les membres du gouvernement et tous ceux qui sont investis d’une responsabilité, à se joindre aux armées pour soutenir nos soldats invalides dans le financement de projets viables et durables » a-t-il déclaré.