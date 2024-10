Campagne pour les législatives: Le « Rejape » regrette l’absence de la question de l’enfance dans les programmes

Partager Facebook

Le réseau des journalistes et animateurs pour la protection de l’enfant s’indigne de l’absence de la question de l’enfance dans les programmes politiques. Sous la houlette de leur président, Mamadou Diouf, le « Rejape » exprime leur désolation. « À trois semaines des élections législatives prévues le dimanche 17 novembre, le Réseau des journalistes et animateurs pour la protection de l’enfant (REJAPE) constate pour s’en désoler que la question de l’enfance n’a pas été soulevée parmi les préoccupations des acteurs du landerneau politique sénégalais », disent-ils.

Et de poursuivre: » Nous tenons à rappeler le rôle essentiel des députés élus au suffrage universel direct par un peuple souverain qu’ils ont le devoir de représenter et de défendre leurs intérêts. Un peuple constitué d’hommes et de femmes, de personnes majeures, mais aussi et surtout d’enfants qui sont l’avenir de demain ». A les en croire, cette couche de la population mérite d’avoir une attention particulière et une protection renforcée face aux dangers et abus de leurs droits fondamentaux.

« Le Rejape se réjouit des efforts consentis par le régime précédent et salue la dynamique du pouvoir en place dans la consolidation des dispositifs existants en matière de protection des enfants, la lutte contre la pauvreté infantile, et bien des initiatives pour améliorer les conditions de vie de nombreux enfants et de leurs familles.

Cependant, malgré ces progrès, de nombreux défis demeurent.

Des inégalités persistent, et un trop grand nombre d’enfants continuent de vivre dans des conditions précaires », ont-ils noter. Il s’agit pour eux de la non scolarisation, la maltraitance, le travail des enfants, l’isolement et l’accès limité aux services essentiels sont toujours actuels. Ainsi, le Rejape invite donc les futurs députés de la XVème Législature à faire des droits et du bien-être des enfants une priorité centrale de leur agenda. « Nous restons convaincus qu’un engagement politique fort en faveur des enfants est crucial pour bâtir un Sénégal juste et prospère », lancent-ils.

Ngoya NDIAYE