CAN 2021 : amoindrie et perturbée, la RDC sous pression au Gabon

Voilà un derby d’Afrique centrale qui pourrait faire de la casse ! Respectivement co-leader et 3e du groupe D des éliminatoires de la CAN 2021, le Gabon et la RD Congo s’affrontent ce jeudi à Franceville à l’occasion de l’avant-dernière journée des qualifications (coup d’envoi à 16h en temps universel, soit 17h en France). Alors qu’une victoire permettrait aux Panthères, absentes de la précédente édition, de valider leur billet pour la phase finale, les Léopards doivent quant à eux impérativement éviter une défaite qui pourrait sceller leur sort si la Gambie bat l’Angola dans le même temps…

Si les Gabonais aborderont ce choc au complet avec les Aubameyang, Bouanga et autres Lemina tous présents, c’est en revanche loin d’être le cas des Congolais. Privés de sa star Bakambu pour cause de Covid-19, le sélectionneur Christian N’Sengi doit également se passer de cadres comme Kakuta, Bolasie, Luyindama, Kebano ou encore Mbokani, qui devait effectuer son grand retour, tous retenus par leur club. Du coup, seuls 8 joueurs évoluant en Europe seront présents dont Mbemba, Tisserand et Muleka qui feront office de têtes d’affiche aux côtés des locaux Mpeko et Mputu et des expatriés africains Malango et Bwalaya (Al Ahly), appelé pour la première fois.

Pour ne rien arranger, les Léopards ont vu leur vol pour le Gabon reporté à plusieurs reprises et ils n’ont finalement rejoint Franceville que mercredi tard dans la soirée. Si les conditions météorologiques ont été mises en avant pour expliquer ces désagréments, il se murmure que le problème portait en réalité sur l’agent non décaissé par l’Etat congolais pour payer l’hébergement et les primes des joueurs…

Les Congolais tenteront de faire abstraction de ces soucis face à un adversaire qui compte bien leur rentrer dedans. «On sait qu’on est capable de créer de problèmes à cette équipe. Il faudra s’appuyer sur des occasions mais, cette fois-ci, les mettre au fond», a prévenu Aubameyang, en référence au match aller, en conférence de presse, pendant que son sélectionneur Patrice Neveu mettait en avant le potentiel offensif de son équipe face à un adversaire qui va «forcément se regrouper derrière». Il est vrai que les Léopards signeraient certainement pour prendre un point afin de jouer la qualif’ à domicile lundi face à la Gambie…