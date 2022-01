CAN 2021: Kalidou Koulibaly veut quitter la tanière

Le grand leader de la défense des Lions de la Téranga est dans tous ses états. Après avoir été testé positif au Covid-19, Kalidou Koulibaly est toujours en isolement mais récemment il a menacé de quitter la Tanière. La raison ? La CAF a refuser d’effectuer sur lui des prélèvements lors des tests Pcr, rapporte le quotidien sportif Record dans sa livraison de ce jeudi.

Le défenseur et capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly était dans tous ses états et a menacé de quitter la Tanière après avoir essuyé le non catégorique des médecins de la CAF qui lui ont refusé le prélèvement hier, lors des tests PCR. Hier, à la suite de l’équipe guinéenne, le défenseur du Napoli a souhaité se faire tester comme tous ses coéquipiers à l’avant-veille du match Sénégal-Guinée. Mais, sa demande sera rejetée par l’équipe médicale de la CAF qui lui a opposé une fin de non-recevoir.

Pour les médecins, Koulibaly n’est pas encore apte à jouer ce match et qu’il doit se faire tester à nouveau 48 heures après son dernier test de jeudi dernier. Il s’en est suivi une altercation entre le joueur et l’équipe médicale de la CAF.

Koulibaly a interpellé Me Augustin Senghor et lui a fait savoir que, depuis pratiquement un mois, il était à la disposition de son pays et s’il ne joue pas ce match contre la Guinée, ce n’est pas la peine qu’il reste dans la Tanière.