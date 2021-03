CAN 2021 : Salah et Mostafa Mohamed convoqués par l’Egypte pour jouer la qualification

Comme à son habitude, le sélectionneur des Pharaons, Hossam El-Badry, a commencé par dévoiler une première partie de sa liste des joueurs retenus pour ces deux matchs, en commençant par faire appel à six éléments expatriés, qu’il complètera ensuite avec des joueurs locaux.

Malgré le coup de pression de Liverpool, qui a menacé de ne pas libérer ses internationaux en raison de la crise sanitaire et de la période de quarantaine imposée aux voyageurs en provenance de certains pays classés sur la liste rouge des autorités britanniques, Mohamed Salah fait bien partie des convoqués. On note aussi la présence de l’attaquant Mostafa Mohamed, qui a récemment quitté l’Afrique et le Zamalek pour Galatasaray avec qui il a réussi des débuts prometteurs (6 buts en 7 matchs).

La liste des joueurs expatriés de l’Egypte :

Mohamed Salah (Liverpool), Ahmed Hegazi (Ittihad Jeddah), Mahmoud Hassan ‘Trezeguet’ (Aston Villa), Mohamed Elneny (Arsenal), Ahmed Hassan ‘Kouka’ (Olympiakos), Mostafa Mohamed (Galatasaray).