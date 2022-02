CAN 2022 (F) : Côte d’Ivoire et Algérie au tapis, les 12 qualifiés connus !

C’est fait, à l’issue du dernier tour retour des éliminatoires achevé ce mercredi, on connaît désormais tous les qualifiés pour la phase finale de la CAN féminine 2022, la première avec 12 participants, qui aura lieu du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc. Le Togo, la Tunisie, le Cameroun, le Burkina Faso, le Nigeria, le Botswana et l’Afrique du Sud se sont emparés des derniers billets.

Dans le choc du jour, le Nigeria, triple tenant du titre et vainqueur 2-0 à l’aller, a confirmé sa supériorité sur la Côte d’Ivoire en s’imposant 1-0 à Abidjan. Esther Okoronkwo a donné la victoire aux Super Falcons en toute fin de match (87e). Les Ivoiriennes regretteront leur échec sur penalty en première période, même si le ballon, repoussé par la gardienne adverse, semblait avoir franchi la ligne. Après leur 3e place en 2014, les Eléphantes vont ainsi manquer leur 3e CAN consécutive.

L’Algérie restera elle aussi à la maison. Battues 2-0 à l’extérieur à l’aller, les Fennecs Dames ont été accrochées à Alger par l’Afrique du Sud (1-1), finaliste de la précédente édition et qui a tenu son rang. Sylia Koui avait donné espoir aux Algériennes en ouvrant le score avant la pause (45e+2), mais Linda Motlhalo a enterré leurs espoirs en égalisant sur penalty (62e).

A douze et avec 4 nouveaux !

Vainqueur 5-0 à l’aller, la Tunisie s’est quant à elle inclinée 3-2 en Guinée Equatoriale mais se qualifie tout de même. Le Cameroun sera également au rendez-vous. Après leur carton 8-0 à domicile à l’aller, les Lionnes Indomptables ont cette fois disposé de la Gambie d’une courte tête (2-1) grâce à des buts d’Aboudi Onguene et de Kévin Ossol.

Le plateau sera complété par trois petits nouveaux, qui participeront à leur première CAN : le Burkina Faso, le Togo et le Botswana (quatre en comptant le Burundi, qualifié la veille). Après son carton 6-0 à l’extérieur à l’aller, le Burkina Faso a confirmé en battant à nouveau la Guinée Bissau (1-0) dans un match délocalisé au Bénin. Le Togo s’est quant à lui à nouveau imposé 2-1, cette fois à Libreville, pour sortir le Gabon, tandis que le Botswana, bien que battu 2-0 à domicile par le Zimbabwe, valide son ticket historique en vertu de la règle du but à l’extérieur après sa victoire 3-1 chez son adversaire à l’aller.

Les qualifiés : Maroc (pays-hôte), Ouganda (par forfait), Burundi, Zambie, Sénégal, Togo, Tunisie, Cameroun, Burkina Faso, Nigeria, Botswana, Afrique du Sud.