Senegal's head coach Aliou Cisse looks on during the Africa Cup of Nations (CAN) 2024 group C football match between Senegal and Cameroon at the Stade Charles Konan Banny in Yamoussoukro on January 19, 2024. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

CAN 2025 (Q’) : Gros coup dur pour Aliou Cissé Partager Facebook

Twitter

LinkedIn Aliou Cissé avait alerté en conférence de presse : « peut-être qu’il y aura des défections dans ce groupe de 26 joueurs. Il n’avait pas dévoilé l’identité du joueur en question. Il s’agit de Lamine Camara. «Le milieu de terrain, auteur d’un très bon début de saison sous le maillot de Monaco, buteur lors de la dernière journée mais exclu en cours de match, souffre d’une blessure qui pourrait l’empêcher de prendre part aux deux matchs. Le staff des Lions suit de très près son état de santé pour voir la conduite à tenir», rapporte SourceA.

Pour Source A, Lamine Camara «est plus proche d’un forfait que de jouer ces deux rencontres». D’autant que, ajoute le journal, son potentiel remplaçant est déjà identifié. «C’est le jeune Pape Daouda Diongue. Un autre bleu [avec El Hadji Malick Diouf] qui va alors découvrir la Tanière. La pépite sénégalaise, en provenance de Darou Salam, s’est engagé durant ce mercato avec le Racing club Strasbourg jusqu’en 2029.» Articles similaires Partager Facebook

Twitter

LinkedIn