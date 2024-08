CAN Beach Soccer 2024: 18 Joueurs présélectionnés par le Coach Ngalla SYLLA

Le sélectionneur national des Lions du Beach Soccer, Ngalla Sylla, a rendu public hier une liste de 18 joueurs présélectionnés pour la prochaine CAN de la discipline qui se jouera en Egypte au courant de cette année.

Quatre joueurs de Ngor Almadies Beach Soccer, trois de Yoff Beach Soccer, deux de Kawsara Beach Soccer, deux de Mbao Beach Soccer et Malika Beach Soccer , un de Vision Beach Soccer, un de Mamelles et Pépinière Beach Soccer sont convoqués par le coach Ngalla Sylla. Il a fait une présélection pour préparer la CAN 2024 qui se tiendra en terre égyptienne.

Les joueurs convoqués sont entrés en regroupement externat depuis hier au niveau de la plage de Diamalaye. Les protégés de Ngalla Sylla vont y peaufiner les stratégies adéquates pour représenter dignement le pays et tenter de mettre à leur actif un autre trophée continental.

Les Lions se sont qualifiés pour ces joutes continentales en battant dernièrement l’équipe de la Guinée. Ngalla Sylla qui fut joueur avant de prendre les rênes de la sélection a été doublement champion d’Afrique en tant que joueur et entraîneur. Il a par la suite entraîné l’équipe du Maroc avant de rentrer en début d’année pour se voir confier à nouveau la sélection nationale. Sept fois champions d’Afrique, 2008, 2011, 2013, 2016, 2018, 2021 et 2022, les Lions ont participé à sept coupes du Monde avec une place de demi-finaliste en 2021.

Cette présélection est composée d’une osmose entre anciens et nouveaux pensionnaires de la tanière. C’est le cas d’Al Seyni Ndiaye, Mamadou Laye Séne mais aussi de Jean Paul Ninou Diatta, Amara Samb etc. Il faut noter dans cette liste la présence du meilleur buteur de la dernière CAN 2022, Mamadou Laye Diagne. Les entrainements vont débuter à partir de 08 h 30 tous les jours en attendant que la liste définitive ne soit publiée. Le coach national est conscient de l’opération de maintenir le trophée continental qu’ils ont gagné pour la dernière fois en 2022.

Les Lions figurent parmi les favoris de cette CAN qui se déroulera en Egypte au courant de cette année.