Candidat à la candidature de BBY, Dionne brise le silence

Mouhammed Boun Abdallah Dione est contre toute division entre les candidats à la candidature de la coalition Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle de février 2024. L’ancien premier Ministre qui a également déclaré sa candidature à la candidature prône l’union de toute la famille politique pour exécuter le mandat délivré à Macky Sall par la conférence des leaders de Benno.

« Ma conviction profonde est que c’est en bloc soudé autour du président Macky Sall, de son parti et de Benno que la victoire de 2024 sera assurée » a déclaré Mouhammed Boun Abdallah Dione.

L’ancien premier ministre préfère éviter tout clivage entre candidats à la candidature de Benno. Pour lui, la coalition doit réserver ses forces et stratégies à la campagne qui les opposera à d’autres et non entre eux.

Mouhammed Boun Abdallah Dione se dit disposer à mener la coalition Benno Bokk Yaakar vers une « victoire éclatante ». Une victoire qui s’obtiendra, selon lui, avec l’équipe de Benno et des compatriotes sénégalais qui adhèrent au projet politique du président Macky Sall.