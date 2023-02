Carême : La parenthèse chrétienne débute ce mercredi, voici ses secrets

CAREME. Le jeûne du Carême 2023 démarre avec le Mercredi des Cendres pour les chrétiens. Origine et signification, règles ou encore étymologie… Voici les secrets de cette période clé aux yeux des croyants.

Le carême commence ce mercredi 22 février cette année. Il débute toujours avec le Mercredi des Cendres. Et s’achève avec le dimanche de Pâques, qui correspond au dimanche 9 avril en 2023. Bien que ses dates soient variables, le Carême s’étale toujours sur 46 jours. En résumé, cette parenthèse symbolique honore, pour les fidèles, les 40 jours passés par Jésus-Christ dans le désert, tel que raconté dans la Bible.

Encore aujourd’hui, le Carême représente pour les catholiques une façon de préparer leur corps et leur âme à la grande fête chrétienne de Pâques. Chez les protestants, le jeûne du Carême revêt une moindre importance. Pour les orthodoxes, il s’honore à d’autres dates : en 2023, le Grand Carême orthodoxe va ainsi du 27 février au 7 avril.

Dates, signification et étymologie du Carême, déroulement et symbolique du mercredi des Cendres, sens de la Semaine Sainte et du Vendredi saint, différence entre le Carême protestant, orthodoxe ou musulman ou encore règles du jeûne… Découvrez dans cette page spéciale les « coulisses » de la période du Carême chez les chrétiens.

Quelle est la signification du Carême ?

Le Carême tire ses origines d’un épisode biblique : la tentation du Christ. D’après les Evangiles, peu après son baptême (vers l’âge de 30 ans), Jésus a passé quarante jours de jeûne dans le désert de Judée, à l’est de Jérusalem. Là, le Diable lui serait apparu pour le tenter. Ce sont les textes de Matthieu et Luc qui donnent le plus de détails sur cet événement supposé. Après avoir passé cinq semaines de jeûne parmi les bêtes sauvages, Jésus Christ est visité par Satan, qui lui fait trois propositions.

D’abord, changer les pierres en pain pour soulager sa faim. Ensuite, le malin aurait proposé à Jésus de prouver sa nature divine en sautant du haut du Temple de Jérusalem et en se faisant rattraper par des anges. Enfin, au sommet d’une montagne, le Diable propose à Jésus de lui offrir tous les royaumes du monde en échange de sa soumission… Dans les trois cas, Jésus refuse de se laisser tenter.

L’Eglise catholique résume cet épisode et la tradition du Carême ainsi : « L’Eglise s’unit chaque année par les quarante jours du Grand Carême au mystère de Jésus dans le désert » (Catéchisme de l’Eglise catholique, n° 540). Toutefois, historiens et théologiens demeurent divisés sur la nature de l’événement : retraite réelle dans le désert ou parabole des tourments moraux du Christ ? Quelle que soit la « réponse », la période du Carême invite les chrétiens à se souvenir de cet épisode dans un esprit de retraite collective pendant un mois. Et ladite réflexion se poursuit jusqu’à la Semaine Sainte, période du souvenir de la mort puis de la résurrection du Christ pour les chrétiens (catholiques, orthodoxes, protestants…). Le Carême représente donc aussi pour les pratiquants l’occasion de se préparer sereinement à célébrer les solennités pascales, via une purification de leur coeur ; ce qu’ils considèrent comme une bonne pratique de la vie chrétienne et une attitude de pénitence.

Pour les chrétiens pratiquants, la période du Carême est marquée par une consommation réduite d’aliments qui contraste justement avec les carnavals, beignets et autres réjouissances qui précèdent traditionnellement le mercredi des Cendres. Mais le Carême correspond aussi et surtout à une recherche spirituelle. Car il va, pour les chrétiens, au-delà du simple jeûne alimentaire. Il s’agit d’une période de présence à soi, à Dieu et aux autres s’ajoutant à une nourriture frugale. Date de pénitence, le Carême commémore en effet des épisodes bien précis de l’existence de Jésus Christ tels que décrits par les évangiles (comme expliqué ci-dessus).

Quelles sont les dates du Carême 2023 ?

Mercredi des Cendres : mercredi 22 février 2023

Fête du « Mi-Carême » : jeudi 16 mars 2023

Dimanche des Rameaux ouvrant la semaine sainte : dimanche 2 avril 2023

Jeudi Saint, Vendredi Saint et Samedi Saint les 6, 7 et 8 avril 2023

Dimanche de Pâques, dimanche 9 avril 2023

Lundi de Pâques férié le lundi 10 avril 2023

Les dates de début des carêmes catholique et orthodoxe (deux courants de la religion chrétienne) sont différentes. Il débute ainsi à la date du « Lundi pur », fixé au 27 février 2023 chez les orthodoxes et les catholiques de rite byzantin, soit dans les Eglises d’Orient.