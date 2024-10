Casamance : Le plan Marshall de Diomaye à 53 milliards FCFA

Partager Facebook

La zone Sud notamment les régions de Ziguinchor, Sédhiou et de Kolda va bénéficier d’un Plan national de relance. C’est la quintessence de la réunion interministérielle pour la Casamance présidée hier par le Premier ministre. Ce Plan qui mettra l’accent sur la situation des déplacés devrait permettre de faire renaître l’économie dans la zone sud dévastée par les décennies du conflit casamançais. Pour ce faire, le chef du gouvernement a instruit les ministères concernés de s’atteler à la construction d’infrastructures sociales de base, mais aussi de s’investir pour le retour des services déconcentrés de l’État, qui avaient quitté leurs positions, en raison de l’insécurité. “Tout ce travail budgétisé pour un montant global de 53,6 milliards de francs CFA, va se faire sous la coordination de l’Agence nationale de relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), pour une meilleure optimisation des ressources et actions”, a indiqué le Premier ministre. Ousmane Sonko a donné des instructions au ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, pour assurer la mobilisation des ressources budgétaires destinées aux interventions des départements ministériels, pour un montant global de 53 629 248 187 FCFA. Ce budget se monte à 22,6 milliards FCFA pour 2024 (Ziguinchor 9 milliards FCFA, Sédhiou 3,8 milliards FCFA et Kolda : 9,8 milliards FCFA). Pour l’année 2025, 30,9 milliards seront décaissés (Ziguinchor 20,1 milliards, Sédhiou, 6,9 milliards et Kolda : 3,9 milliards).