Catastrophes naturelles an Afrique: Un rapport prouve l’importance des données cartographiques

Lancé en mars 2022, le hub de cartographie collaborative de l’Afrique de l’Ouest et du Nord a présenté, hier, son premier rapport. Une étude d’impact qui met en lumière plusieurs projets réalisés en près de deux ans, et qui est une opportunité pour les partenaires et les collaborateurs, de prendre connaissance des réalisations du hub, mais encore les procédés utilisés jusque-là.

Cette rencontre a également été une occasion pour le directeur régional du hub de démontrer aux participants, l’impact de la cartographie et des données ouvertes dans la réponse aux catastrophes naturelles, mais aussi sur les communautés et les institutions. Ayant pu couvrir en deux ans, plus d’une vingtaine de pays, le directeur régional du hub, Dr Ibrahima Cissé, a expliqué qu’ils ont jusque-là mené beaucoup de projets. «Les catastrophes naturelles sont des événements complexes qui nécessitent des données pour soutenir efficacement les intervenants. Au milieu de ces tragédies, dont les pays peinent à se remettre, Open Street Map continue de prouver l’importance de la cartographie et des données ouvertes dans la réponse aux catastrophes, mais aussi dans la réponse à l’action anticipative et aux défis du développement», a-t-il dit.

C’est ainsi qu’au Sénégal, explique Dr Cissé, «on a travaillé sur un projet sur la santé, et avec les autorités compétentes, on a pu cartographier toute la région de Matam et particulièrement les structures sanitaires». Dans la sous-région également, le hub a couvert plusieurs pays, dont le Libéria, le Togo… «On a cartographié sur Morovia, les zones inondables et ces cartes ont permis aux autorités et à la Croix Rouge de pouvoir intervenir et aider les sinistrés qui sont affectés par les inondations. Idem à Lomé, au Togo, où le hub a fait un projet sur les villes durables.

D’ailleurs, on a été primé par le Togo Digital Award, l’année dernière», a indiqué le Directeur régional. Au Maroc, aussi, souligne-t-il, ils ont eu à intervenir dès les premières heures du tremblement de terre. Selon lui, ils ont pu mobiliser les communautés de la région et du monde entier pour identifier les besoins urgents en matière de cartographie, afin de combler les lacunes en matière de données et d’apporter une réponse efficace.