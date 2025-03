Cauris d’Or 2025 : Le président Mbagnick DIOP en réunion de coordination, L’Apogée en préparation

Partager Facebook

Voilà près de Vingt (20) ans d’excellence, de reconnaissance et d’engagement que M. Mbagnick DIOP poursuit sa logique de leadership et de visionnaire. L’événement qui démontre l’excellence est en vue dans les mois à venir. A cet effet, le président du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MDES) a organisé une rencontre avec toutes les forces vives et ses partenaires en vue discuter des grandes axes pour réussir cette événement.

À l’approche de la 20ème édition des Cauris d’Or célèbrent celles et ceux qui, par leur vision, leur audace et leur contribution, façonnent l’avenir économique du Sénégal et de l’Afrique, le Président du MDES, M. Mbagnick Diop avait convoqué ce vendredi, une réunion stratégique de coordination afin d’assurer et de mieux prendre en charge une organisation à la hauteur de cette célébration exceptionnelle.

Placée sous le signe de “L’Apogée”, cette édition de l’année 2025 revêt une signification particulière car elle marque le point culminant de vingt (20) ans de consécration du leadership et du mérite africain, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour l’avenir.

A cette occasion, plusieurs axes ont été abordés dans leurs discussions qui ont permis de poser les bases d’une célébration digne des 20 ans des Cauris d’Or, avec un accent particulier sur : L’innovation et la modernisation de l’événement, avec des initiatives inédites pour marquer cette édition spéciale.

D’autres axes ont été aussi abordés notamment sur une nouvelle stratégie de communication qui sera renforcée, pour maximiser la visibilité et l’impact des Cauris d’Or 2025 à l’échelle nationale et internationale. Il y’a également, une vision vers le renforcement des partenariats et du sponsoring, afin d’assurer un événement à la hauteur des ambitions du secteur privé sénégalais. Durant cette édition, le MEDS opte également vers une optimisation de la logistique afin de garantir une expérience fluide et prestigieuse pour les invités.

Le Président Mbagnick Diop a rappelé l’importance de cette édition, qui ne se limite pas à une cérémonie de distinction, mais qui incarne la reconnaissance des talents et l’engagement envers un secteur privé fort, dynamique et compétitif.

Un moment d’émotion et de partage

Au-delà des échanges stratégiques, cette réunion a également été marquée par un moment fort de tradition et de gratitude. À l’occasion du mois de Ramadan, l’équipe de Promo Consulting Groupe Promo Consulting a tenu à témoigner son attachement et sa reconnaissance au Président Mbagnick Diop à travers la remise du traditionnel « Soukeurou Koor ».

Ce geste symbolique, ponctué de témoignages et de renouvellements d’engagement, a mis en lumière les valeurs de générosité et de transmission du savoir portées par le Président, et qui inspirent ceux qui l’entourent.

Avec cette dynamique engagée, les Cauris d’Or 2025 s’annoncent comme un événement d’exception, un hommage au chemin parcouru et une projection vers de nouveaux sommets. Les travaux se poursuivent pour finaliser cette édition anniversaire attendue de tous.