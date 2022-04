Le guide religieux et marabout de la plaignante Adji Sarr qui accuse Ousmane Sonko de viol, fait de graves révélations. Baye Mbaye Niass MC, fils de Mawlana Cheikh Ibrahim Niass est catégorique. A l’en croire : « il n’y a rien dans le dossier. C’est un complot monté de toute pièce. Et Adji Sarr me l’a dit de sa propre bouche ».