Célébration fête de Korité: Macky Sall accorde la grâce à 586 personnes

En cette veille de la fête de « Korité », Macky Sall conformément à la Constitution et fidèle à la tradition républicaine, a accordé sa grâce à cinq cent quatre-vingt-six (586) personnes condamnées pour diverses infractions et détenues dans les différents établissements pénitentiaires du pays, a-t-on appris.

Les bénéficiaires de cette mesure de clémence sont des « délinquants primaires, des détenus présentant des gages de resocialisation ou âgés, des individus gravement malades et des mineurs ».

Le chef de l’Etat offre ainsi à une catégorie de citoyens, momentanément en conflit avec la loi, l’opportunité de retrouver leur famille et de profiter de cette chance qui leur est accordée pour se réinsérer dans la société.