Centrales Solaires Photovoltaïques: La plus grande centrale d’Afrique de l’Ouest sera installée au Sénégal

Deux (02) centrales solaires photovoltaïques de 60 MW seront installés au Sénégal. Un financement de la banque néerlandaise de développement FMO à hauteur de 84 millions d’euros levé par des investisseurs internationaux, notamment. L’annonce a été faite ce Mercredi par Axian Energy.

Un financement de 84 millions d’euros a été levé par des investisseurs internationaux pour ériger deux centrales solaires photovoltaïques de 60 MW au Sénégal. L’Emerging Africa & Asia Infrastructure Fund (EAAIF) et FMO, co-arrangeurs principaux, aux côtés de la Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), injecteront ces fonds dans des centrales équipées de systèmes de stockage par batterie, exploitées par Axian Energy dans la région de Kolda. Ces installations fourniront une énergie verte aux habitants et aux entreprises de la région de la Casamance, en favorisant l’accès à l’électricité et le développement économique local.

Le projet, dont le financement total dépasse 105 millions d’euros, prévoit 84 millions d’euros en dette, financés par EAAIF et FMO à hauteur de 30,5 millions chacun, et 23 millions d’euros par DEG. Prévu pour 2026, ce projet deviendra la plus grande installation solaire avec système de stockage BESS en Afrique de l’Ouest. Cette capacité de 60 MW visera à fournir de l’électricité renouvelable à près de 235 000 personnes.

Le stockage de 72 MWh assurera une alimentation électrique pendant trois heures de pointe en soirée, renforçant la stabilité du réseau. Ce soutien s’inscrit dans la stratégie énergétique du Sénégal, qui vise 40 % d’énergies renouvelables d’ici 2030.