Cérémonie de remise des rapports annuels de l’ANAQ – SUP: Le Président du MEDS, Mbagnick DIOP a pris part à l’évenement

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation – MESRI, a présidé ce mardi la cérémonie de remise des rapports annuels de l’ANAQ – SUP des années 2020 – 2021 – 2022 – 2023. A l’occasion, le président du Mouvement des Entreprises du sénégal (MEDS) M. Mbagnick DIOP a pris part à cette prestigieuse rencontre entre l’Etat et les acteurs de l’econnomie du Sénégal mais aussi de toute l’Afrique.

Le Président Mbagnick Diop, Président du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS) par ailleurs membre du Conseil d’Administration de l’ANAQ SUP et représentant le patronat Sénégalais au sein de cette institution, a pris part à la cérémonie de remise des rapports annuels de l’ANAQ – SUP . En effet l’evenement de cette année 2024 concerne les année « 2020 – 2021 – 2022 – 2023 », c’est à dire les quatre (04) derrieres années.

A l’occasion, le Président du MEDS a rencontré le Ministre de l’Agriculture Dr. Mabouba Diagne et celui du Commerce et de l’Industrie Serigne Gueye Diop. Dans son exercice, l’ANAQ-Sup participe également au développement de l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur au niveau sous régional, africain et mondial à travers l’accompagnement de pays amis et frères du Sénégal dans la mise en place de leur agence nationale d’assurance qualité mais aussi sur la contribution de l’ANAQ-Sup aux différents programmes d’Assurance qualité déroulés par des partenaires techniques tels que l’UNESCO, l’AUF, le CAMES, l’USAID/ERA, le DAAD, l’UA et l’UE.

Egalement il est important de revenir sur l’implication M. Mbagnick DIOP, Président du MEDS sur le domaine de l’employabilité et de l’entrepreneuratit. Selon lui, au Sénégal, « plus de 300 millions de dollars ont été levés par des startups en pleine croissance, et cette dynamique se maintient en 2024 ». Plus loin, ce dernier s’exprimant à l’ouverture de la 7e édition du Salon des Startups – AFRITECH, a souligné que ce « chiffre classe notre pays parmi les trois premiers du continent, bien au-dessus de son poids relatif à sa population ou à son PIB. »