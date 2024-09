Cérémonie d’ouverture du Sommet de l’Avenir à New-York avec le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye

Partager Facebook

Le chef de l’État, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a pris part ce dimanche à New York à la cérémonie d’ouverture du Sommet de l’Avenir, un événement de haut niveau organisé en marge de la 79e Assemblée générale des Nations Unies.

Ce Sommet a réuni des chefs d’État et de gouvernement, des dirigeants d’organisations internationales, ainsi que des représentants de la société civile et du secteur privé pour discuter des défis mondiaux urgents et des moyens de construire un monde plus durable, inclusif et résilient.

Cette participation du Président Bassirou Diomaye Faye s’inscrit dans le cadre des efforts du Sénégal pour renforcer la coopération internationale et préparer un avenir plus juste, durable et prospère pour tous les citoyens du monde.

©️ Présidence de la République du Sénégal