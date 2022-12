Ces 50 personnalités ont marqué l’année 2022

L’année 2022 a été particulièrement chargée d’événements. Pour rester sur les aspects positifs de 2022, Rewmi Quotidien a sélectionné pour vous – sans tenir compte de l’ordre – 50 personnalités politique, artistique, sportive, et même des anonymes qui ont marqué cette année qui s’achève. Ce n’est rien que pour vous…

Maram Kairé

Son nom est désormais gravé pour l’éternité dans le système solaire. Maram Kairé est le premier Sénégalais dont un astéroïde porte le nom. L’astronome de 42 ans a été honoré par l’Union astronomique internationale. Une reconnaissance pour le président de l’Association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie (ASPA). Très investi pour faire rayonner la discipline et vulgariser sa passion, il a mené deux missions pour la Nasa dans son pays. Il lui a été décerné le 𝐂𝐚𝐮𝐫𝐢 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐪𝐮𝐞 lors des Cauris d’Or 2022.

Mme Adama Diouf

Adama Diouf est à la tête de NSIA Banque Sénégal devenue une référence dans le paysage bancaire et a obtenu la reconnaissance de ses pairs. Fille du défunt Madieyna Diouf, secrétaire général adjoint de l’AFP de Moustapha Niasse, elle a été primée Cauri du meilleur manager femme.

Abdourahmane Dièye

Il aura gravi tous les échelons entre 2003 et 2020. Il était le Directeur Régional Ouest des douanes avant d’être nommé Directeur général. Auparavant, Dieye a été Vérificateur Dakar Port Nord, en 2004, Chef des Sections du Bureau des Douanes de Dakar Yoff, en 2007, Chef des Sections Bureau des Douanes de Dakar Port Nord, en 2009, Chef du Bureau des Douanes de Dakar Yoff, en 2010, Chef de visite Bureau des Douanes Dakar Port Sud, en 2012, Chef de Bureau des Douanes de Dakar Port Nord, en 2015, et Conseiller Technique du Ministre de l’Economie et des Finances, en 2018.Abdourahmane Dieye, Colonel-Inspecteur Principal des Douanes et Directeur général des Douanes, est un homme du sérail…

Sokhna Ndatte Cissé

Sokhna Ndatté Cissé a remporté le premier prix du Concours international de récitation du Saint Coran, édition 2022, à Dubaï (Emirats Arabes Unis). Âgée de 14 ans, elle est la première femme à occuper la première marche du podium de ce prestigieux concours. Pour le concours international de mémorisation de Coran à Dubai, Sokhna Ndatté Cissé a empoché 250 000 dirhams, soit un peu plus de 40 millions FCFA. En plus d’une distinction, elle a reçu 10 millions de francs CFA des mains du chef de l’Etat.

Mouhamadou Bamba Ndiaye

Bamba Ndiaye est un cycliste qui a parcouru presque 7000 km, de Paris à Dakar. Il est arrivé dans la capitale, un jeudi 3 novembre 2022. Commencé samedi 17 septembre, le périple de 6 952 kilomètres emmène Bamba de Paris à Dakar (puis Mbour et Somone) via l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie. Par ce trajet, Bamba Ndiaye veut sensibiliser les jeunes Sénégalais aux risques encourus d’une émigration clandestine, nourrie par l’idée fausse d’un eldorado occidental.

Marie Khémesse Ngom Ndiaye

Directrice de la Santé, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a été promue ministre de la Santé. Aujourd’hui, elle trône au sommet de la pyramide sanitaire. C’est un pur produit du système. Elle a un parcours de combattante : elle a été directrice d’hôpital, médecin-chef de région, chef de service… Présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), elle était le cœur de la riposte contre le Covid-19.

Amadou Mame Diop

Nouveau président de l’Assemblée nationale et deuxième personnalité de l’Etat, Amadou Mame Diop vient de loin. Docteur en pharmacie à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, le successeur de Moustapha Niasse au Perchoir est un homme connu pour sa constance, son background et surtout son calme et sa sérénité. Le nouveau président de l’Assemblée Nationale, pharmacien de formation, est décrit comme un ogre politique silencieux.

Pape Djibril Fall

Il a osé l’avenir, et s’est engagé dans une aventure compliquée. Pape Djibril Fall, pour ne pas le nommer, a été élu député pour la 14e Législature. Pour une première participation à une élection, le journaliste réalise un bon coup en s’octroyant un siège à l’Hémicycle. Son score rappelle celui d’un certain Ousmane Sonko en 2017.

Amadou BA : Amadou Ba est le nouveau Premier ministre du Sénégal. Il est nommé un samedi par le décret présidentiel n°2022-1774 du 17 septembre 2022. Nommé dans un contexte de hausse des prix, le nouveau chef de gouvernement, ancien ministre des Finances de 2013 à 2019, et des Affaires étrangères entre 2019 et 2020, son gouvernement a initié de « larges concertations » et de pris de « nouvelles mesures » sur le plan social qui ont abouti à la baisse des prix des denrées et du loyer. Amadou Moustapha Bâ

Nouveau ministre des Finances, Amadou Moustapha Bâ est un homme du sérail. Le nouvel argentier de l’Etat, a un parcours d’une vie dédiée aux Finances. Ancien directeur du budget, M. Ba est surnommé « Bosquier » par ses collègues. Sous sa férule, la Direction générale du Budget marchait à merveille avec une administration plus performante, plus rapide, plus moderne, plus digitalisée… Et fini les problèmes de trésorerie ou de budget. Les salaires sont exceptionnellement augmentés, les programmes de l’Etat financés. D’où sa nomination à la tête du ministère des Finances. Homme de l’ombre, Mamadou Moustapha Ba a eu droit à un ‘’standing ovation’’ lors de la clôture de la session budgétaire.

Seynabou Ndiaye Diakhaté

Courtoise, humaine et sans artifice, elle fut présidente de l’Ofnac où elle a réussi avec brio sa gouvernance. Il n’y a aucun rapport qui dort, à l’heure actuelle, dans les tiroirs de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). En effet, tous les rapports de l’OFNAC ont été transmis au procureur de la République. Elle a gravi tous les échelons de la justice sénégalaise. A sa sortie de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (Enam), (ou elle fut enseignante), elle a tour à tour été substitut du procureur et juge d’instruction. En plus du fait d’avoir la charge de dire le Droit, la Doyenne des juges d’alors jouait un important rôle administratif au niveau du Tribunal. Elle était une sorte d’intermédiaire entre les magistrats et la tutelle.

Abdoulaye Daouda Diallo

Jusqu’à sa nomination comme Directeur de cabinet du président de la République, Abdoulaye Daouda Diallo a réussi à maitriser les finances publiques. L’homme ne s’est jamais rendu coupable d’invective ou d’injure. Son discours est donc politiquement correct, sa gestuelle mesurée. C’est sous son magistère que le budget 2023 est projeté à 6000 milliards Fcfa.

Barthélémy Dias

Barthélémy Dias, 47 ans, a marqué l’année 2022. Il a été et maire de la Ville de Dakar et député à l’Assemblée nationale. Dias fils, Barth’ du surnom affectueux que lui donnent ses administrés, Il faut dire qu’il adopte une posture présidentiable.

Abdou Karim Fofana

Nouveau ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim Fofana a la lourde charge de faire respecter la baisse des prix du riz, de l’huile, du sucre, des fournitures scolaires ou encore des loyers. Abdou Karim Fofana est un juriste de formation, mais est également diplômé d’un Master en sciences de Gestion.

Bassirou Samba Niasse

Bassirou Samba Niasse et le Directeur Général des impôts et domaines du Sénégal depuis juin 2019. Cette année, Niasse a énormément contribuer à renflouer les caisses de l’Etat. Il a occupé de hautes responsabilités au sein de cette direction et du ministère des Finances. Papa Bassirou Niasse a un parcours très riche et reste l’un des plus grands fiscalistes du pays.

Pr Souleymane Mboup

Si l’Afrique peut se glorifier de certains de ses fils, le Professeur Souleymane Mboup en fait partie. Surnommé le «Monsieur Sida Afrique », Pr Mboup, a beaucoup contribué à la lutte contre le Covid. Président fondateur de l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF), ce bactériologue a permis à la détection des variants du Covid. Deux nouveaux genres bactériens découverts par l’équipe de Didier Raoult portent désormais le nom du Pr Souleymane Mboup. Il s’agit du Mboupella Massilenssis et du Pseudomboupella.

Pr Moussa Seydi

Le Professeur Moussa Seydi est, et reste la figure de proue de la lutte contre la Covid-19. Responsable de la prise en charge de tous les malades du coronavirus au Sénégal, cette année, on a vu son imagetrôner fièrement au niveau d’une station de métro au cœur de Montréal. Il a dédié sa vie au travail. Toute la stratégie médicale contre le coronavirus repose sur cet infectiologue, qui dirige depuis près le centre des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann à Dakar.

Iba Bara Diop

Iba Bara Diop est un médecin spécialisé dans les maladies du cœur ou cardiovasculaires. A force persévérance, il a aidé à mettre en place la clinique dédiée à la cardiologie de l’hôpital Fann. Il est aussi associé à SOS Médecin une structure médicale d’urgence qui assure une permanence de soins 24H/24 et 7J/7 à travers principalement la visite à domicile …

Mbagnick Diop

Président du MEDS et du Groupe Promo Consulting, Mbagnick Diop est parmi les personnalités les plus influentes du Sénégal. Depuis près de deux décennies d’innovations, d’actions, de réalisations, de ruptures, de promotion et de propositions, qu’il est à la tête du MEDS, cet « hombre hecho y derecho » comme disent les espagnols, initie des concepts qui intéressent les sénégalais, en ce qu’ils constituent des références. A son actif, cette année 2022, plusieurs grands événements. On peut citer sans être exhaustif, le Forum International des Entreprises Francophones- FIEF, la Cérémonie de remise des Cauris d’Or et les African Leadership Awards, le Forum du 1er emploi au mois de février, les Assises Economiques Annuelles du MEDS, le Salon des Startups AFRITECH…

Serigne Mountakha Mbacké

Serigne Mountakha est le maître d’œuvre des grands chantiers de Bamba. Les cours pour l’éducation et la formation ont démarré au Complexe Cheikh Ahmadou Bamba de Touba (Université de Touba). Cette année, il a procédé à la pose de la première pierre de l’université Cheikhoul Khadim de Dakar. Serigne Mountakha fait l’unanimité sur son altruisme, sa grandeur d’âme. Il fait partie des personnalités les plus influentes du Sénégal et du monde.

Serigne Babacar Mbaye Sy

Le 4 novembre 2022 a marqué l’anniversaire de la naissance du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar (Mbaye) Mansour SY. Serigne Mbaye Sy Mansour est devenu le 7e Khalife général des Tidianes. Il a succédé à Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Jusque-là porte-parole des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, né en 1932 et formé à l’Ecole de Tivaouane, devient le 7ème khalife général de la famille Tidiane, après le rappel à Dieu, dans la nuit de jeudi à vendredi de Serigne Abdou Aziz Sy Junior dit Al Amine.

Cheikh Mouhamadou Ibrahim Niass

Nommé Khalife général de la Fayda tidianya, le président en exercice de l’Union islamique africaine, Cheikh Mahi a pris son bâton de pèlerin pour ramener la paix au Darfour. En visite au Darfour le 17 mai dernier, Cheikh Mahi Niass a pu réunir les belligérants autour de la table de négociations, dans la soirée du dimanche 22 mai. Ces derniers se sont engagés, devant le khalife de la Fayda, à déposer les armes. Très satisfait du résultat de sa visite, l’université d’État du Darfour occidental (Al Junayna) a accordé au khalife de la Fayda 500 bourses d’études en reconnaissance de ses efforts.

Mgr Benjamin Ndiaye

Mgr Benjamin Ndiaye a encore consolidé l’unité de la Nation sous le sceau de l’unicité de Dieu. Il dit toujours la Bonne Parole. L’Archevêché de Dakar est un grenier d’esprits illuminés et avertis. Rien de la situation politique et du fonctionnement des Institutions ne lui est étranger.

Serigne Mouhamadou Makhtar Laye

Nouveau khalife des Layènes, Serigne Mouhamadou Makhtar Laye, est décrit comme un guide si discret. Agé d’une soixantaine d’années, il habite Cambérène 2. Véritable ascète, l’homme a toujours vécu reclus. Appelé affectueusement Doudou, il est un intellectuel, un ingénieur en informatique qui a fait ses études en France. Il se fixe comme mission d’œuvrer pour la paix et la stabilité du pays.

Sadio Mané

Sadio Mané continue de tracer une route très populaire, débutée dans le village casamançais de Bambali. Cette année, il a été sacré Ballon d’or africain. Et il n’est pas revenu bredouille de la cérémonie du Ballon d’or mondial du 17 octobre 2022. Arrivé 2e derrière Karim Benzema, le Sénégalais a été récompensé du premier « Prix Socrates » pour ses nombreuses actions sociales.

Edouard Mendy

L’année 2022 a débuté très bien pour le portier Sénégalais Edouard Mendy. Après son sacre à la 33 ème Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Cameroun, il a remporté la Coupe du monde des Clubs à Abu Dhabi avec son club Chelsea. Deux belles coupes en une semaine pour le lion de la Teranga. Sans oublier que Edouard Mendy a terminé 4e du classement au trophée Lev Yachine 2022 récompensant le meilleur gardien de la saison.

Aliou Cissé

Aliou Cissé, coach des Lions fait partie des meilleurs entraîneurs africains, parce que le Sénégal trône toujours à la tête du football africain au niveau de la Fifa. En 2022, en tant que sélectionneur, il remporte la Coupe d’Afrique des nations aux tirs au but contre l’Égypte. En juillet 2022, Aliou Cissé a remporté le prix d’entraîneur africain de l’année lors de la cérémonie des CAF Awards organisée par la Confédération africaine de football (CAF).

Antoine Felix Diome

Depuis qu’il est à la tête du ministère de l’Intérieur, Antoine Felix Diome a réussi un maillage sécuritaire du pays avec l’inauguration de plusieurs commissariats de police et des opérations de sécurisations devenues fréquentes. C’est dire que les réalisations du premier flic du pays sont incommensurables à l’échelle nationale. Sous son magistère, l’insécurité a reculé de 9,52%.

Wally Ballago Seck

Le « chanteur du peuple », comme on le surnomme parfois, est toujours sur une pente fulgurante.

Youssou Ndour

Youssou Ndour, le roi du Mbalax, a remporté le prix «La Mar de musicas 2022». La légende vivante de la musique sénégalaise a aussi remporté le prestigieux World Pioneer and Newcomer de cette année. Il est récompensé pour sa ténacité et l’ensemble des œuvres de sa carrière. Mais aussi pour les nombreux combats qu’ils mènent pour un développement durable et son rôle d’unificateur entre les pays du monde.

Oumar Pène

Le chanteur et compositeur sénégalais Oumar Pène, lead vocal du Super Diamano, a reçu, cette année 2022, à Abuja (Nigeria) le ‘’Prix de l’Excellence’’ dans la catégorie « Art » décerné par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao). Le jury a apprécié le caractère éducatif de sa musique surtout connue en Afrique de l’ouest francophone et dans le monde avec des thèmes aussi divers que la paix et l’intégration africaine.

Macky Sall

Le Président Macky Sall a été élu Président en exercice de l’Union africaine pour la période 2022-2023. Grâce à Macky Sall, le G20 a accepté l’admission de l’Union africaine (Ua), en son sein. En visite en Russie, le chef de l’Etat a pu obtenir de Vladimir Poutine l’engagement de la Russie à laisser l’évacuation de près de 25 millions de tonnes de céréales et autres matières premières qui patientent dans les silos ukrainiens.

Ousmane Sonko

Principal opposant au président Macky Sall, Ousmane Sonko, est le grand artisan de la grande percée de l’opposition aux élections locales et Législatives de 2022. Le leader de Pastef a contribué énormément à la victoire de la plus grande coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi. Dans toutes les localités où il a battu campagne, le scrutin a été remporté par Yewwi. Il a réussi à transformer les Législatives en un 1er tour de la Présidentielle 2024.

Khalifa Sall

Depuis qu’il est élargi de prison, Khalifa Sall est en quête d’alliances. Il est aujourd’hui le président de la conférence des leaders de Yewwi, la plus grande force politique de l’opposition. Khalifa Sall se pose en rassembleur au-dessus des clivages. Il a annoncé sa candidature à la Présidentielle de 2024.

Me Aissata Tall Sall

Aissata Tall Sall est ainsi devenu la première femme politique de l’histoire du Sénégal à hériter du poste de ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité qu’elle a organisé, a été une réussite par la présence massive des délégués, la pertinence du thème, la profondeur des réflexions et les conclusions finales.

Marième Faye Sall

Femme d’influence, c’est en coulisses qu’elle officie. La Première Dame Marième Faye Sall est toujours à la rescousse des nécessiteux. À travers la Fondation Servir le Sénégal, l’épouse du Président Macky Sall a marqué son empreinte en donnant un autre sens au social dans le pays. Entre interventions d’urgences, évacuations internationales et prises en charge rapides, Marième Faye Sall apporte son soutien aux sénégalais démunis.

Guy Marius Sagna

On l’avait connu manifestant, protestant, défiant les policiers envoyés pour l’emmener manu militari en garde à vue – au mieux – ou à la prison de Rebeuss, à Dakar. Elu député de la 14e législature à l’issue des élections législatives du 31 juillet, Guy Marius Sagna est « distingué » comme le vrai député du peuple. Il mène à bien ses combats de dénonciation de la mauvaise gouvernance. Il a transformé l’hémicycle en une caisse de résonance pour les revendications et les aspirations du peuple sénégalais.

Souleymane Bachir Diagne

Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne est devenu l’ambassadeur de la pensée africaine. Directeur de la collection « La philosophie en toutes lettres» aux éditions Présence africaine, ce spécialiste mondial de l’algèbre de Boole et de la pensée islamique enseigne à la prestigieuse université Columbia, à New York.

Me Massokhna Kane

Avocat, Me Massokhna Kane est le président de l’’Union des forces patriotiques (UFP) et président de SOS Consommateurs. Il est l’interlocuteur privilégié des médias dès qu’il s’agisse de s’attaquer à une question relevant de la protection du consommateur. Il a posé les bases du mouvement consumériste.

Seydi Gassama

Secrétaire exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama est avant tout un homme de principes obsédé par la défense de la liberté et la passion de lutter contre l’injustice sociale. Son engagement aux valeurs universelles va faire de lui la voix des faibles et des exclus pour le bien de l’humanité.

Fatou Sow Sarr

Sociologue et directrice du laboratoire genre de l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN) de l’université Cheikh-Anta- Diop (Ucad) à Dakar, Fatou Sarr Sow, a été nommée le 3 août dernier Commissaire à la CEDEAO en charge du Développement humain et des Affaires sociales. Elle a été reçue par le Président de la République, Macky Sall. A travers le Caucus des femmes leaders, elle se bat aussi pour sensibiliser sur la loi sur la parité.

Baïdy Agne

S’il fait parler de lui, c’est surtout à travers le Conseil national du patronat le plus représentatif. Directeur Général de plusieurs entreprises dans les secteurs de la manutention, de la construction, de l’extraction de minerais, du tourisme et du transport. Mr Agne est diplômé en gestion d’entreprise et génie électrique.

Racine Sy

Mamadou Racine Sy est un homme de l’ombre. On l’entend très peu. Mais il n’en demeure pas moins influent. Le King FAHD Palace entame des travaux de géant de relifter l’établissement hôtelier. Son PDG M. Mamadou Racine Sy répond ainsi aux directives des plus hautes autorités du pays, notamment à celles du Chef de l’État qui tient à des infrastructures hôtelières de qualité. Candidat à la mairie de Podor, il a remporté les élections locales de janvier 2022.

Colonel Souleymane Kandé

Presque un an après sa distinction comme « Homme de l’année » 2021 par les rédactions Rewmi, le colonel Kandé a été promu au grade de Général. Le nouveau général Kandé a été déterminant dans la pacification de la Casamance. L’officier supérieur qui a bouclé deux passages à la tête du commandement de la zone numéro 5 aura a abattu un travail titanesque dans cette partie sud du pays. Toutes les bases rebelles situées au sud du Fleuve Casamance ont été démantelées, autorisant le retour des populations déplacées et la reprise des activités de développement.

Karim Wade

En exil au Qatar depuis 2016, Karim Wade semble renaitre de ses cendres suite à la percée de la coalition Wallu qui a engrangé une vingtaine de députés. Le projet d’amnistie annoncé par Macky Sall est rejeté en bloc par Wade-fils, pourtant candidat déclaré à la présidentielle de 2024.

Sekou Dramé (Sonatel)

Conduite par son patron Sékou Dramé, la SONATEL consolide sa dynamique financière avec un bénéfice de 252 milliards FCFA au 3e trimestre 2022. Cette performance commerciale a été possible grâce à la bonne dynamique de recrutement sur l’ensemble des segments opérationnels du groupe dans tous ses pays de présence. De plus, malgré une baisse des revenus du mobile money en raison de la forte concurrence, la data et la Voix ont essentiellement permis la hausse du chiffre d’affaires.

Coura Tine Sène (Wave)

Wave Mobile Money a enregistré un chiffre d’affaires de 377,1 milliards de Fcfa au Sénégal. Mieux, Wave a réussi à obtenir le rétablissement de l’achat de crédit Orange via son application. Ce, après avoir saisi l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), d’une plainte contre la SONATEL SA, conformément à la réglementation.

Docteur Amadou Sall

Amadou Alpha Sall, directeur de l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) est toujours au cœur de la lutte contre le Covid. La nouvelle usine de l’Institut Pasteur de Dakar est en voie d’achèvement à Diamniadio. L’Institut Pasteur de Dakar et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont conclu un accord de financement de 75 millions d’euros pour soutenir la construction du nouveau site de production de vaccins MADIBA.

Felwine Sarr

L’écrivain, économiste, universitaire et musicien Felwine Sarr a été primé, cette année, en marge de cette 23e édition des Journées cinématographiques de Carthage, à Tunisie.

Mouhamed Nazibe Bâ

Mouhamed Nazibe Bâ de Koripass a remporté le Prix futuriste lors du Salon des startups 4.0 baptisé AFRITECH consacré à l’innovation technologique, aux technologies du numérique, l’intelligence artificielle entre autres innovations. KORIPASS est un porte-monnaie électronique qui a l’avantage d’être associer à des supports physiques de paiement sous forme de bracelet, sticker ou porte-clés…et qui permet aux utilisateurs de mobile-money (Orange-money, Free-money, E-money…) et aussi à toute personne, d’effectuer des paiements sans contact, de façon automatique, très simple et très rapide grâce à la technologie NFC et QR Code.

