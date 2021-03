Cessation des activités rédactionnelles de “DUNYAA FM”: Le Synpics au secours des travailleurs

Le synpics est préoccupé par la situation des travailleurs de la radio “Dunyaa Fm”. Du moins c’est ce qu’il a fait savoir, hier dans un communiqué dont une copie est parvenue à la rédaction. En effet, ces travailleurs pour obtenir gain de cause ont dû procéder à une cessation de travail. ” Depuis sept mois pour la plupart des travailleurs, point e salaire versé par une Direction qui en plus joue au dilatoire, refusant de répondre administrativement à un courrier adressé par les travailleurs pour réclamer leur dû”, apprend-t-on. Et d’ajouter que le Synpics se désole de cette situation d’autant que le groupe Excaf, propriétaire de la Radio Dunyaa FM est attributaire de marchés liés à la transition numérique (TNT) et à la commercialisation des décodeurs, au nom de la préférence nationale. De plus en plus, Dunyaa FM l’une des radios privées les plus anciennes et pilier du groupe, ne mérite pas un tel sort, son fondateur (paix à son âme) étant un des pionniers d’une presse privée et libre”, indique le communiqué. Sur ce, le synpics suit la situation avec beaucoup d’attention et appelle la direction à rencontrer les travailleurs et leur payer ce qui est dû.

Pour rappel, la rédaction de la radio Dunyaa Fm a entamé un mouvement d’humeur ce lundi 15 Mars. Une correspondance a été adressée à la direction. L’administration leur doit sept (07) mois d’arriérés de salaire et ces derniers sont restés quatre (04) mois sans percevoir leurs salaires. Alors suite à cela, ils ont décidé de faire une cessation de service.

ANNA THIAW