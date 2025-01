Cette mère de 5 enfants est une escroc…

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Mère de 5 enfants, Djandji Aïdara fait de l’escroquerie son passe-temps favori. Malgré sa condamnation à deux reprises pour les mêmes faits, Djandji Aïdara n’a pas hésité pour une troisième fois à escroquer une autre personne. Aussi, c’est la troisième fois que cette prévenue de nationalité guinéenne est traduite en justice pour ces faits. Après sa seconde incarcération à l’issue de laquelle elle avait purgé 6 mois de prison ferme pour avoir soutiré 27 millions de F Cfa à une dizaine de victimes dans une affaire de visas pour les États-Unis, la voilà encore devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, ce lundi 20 janvier 2025, pour les mêmes faits. Cette fois-ci, c’est Malick Dème qu’elle a escroqué et qui a initié des poursuites contre elle.

Cette victime a déclaré à la barre que c’est durant l’année 2020 que la mise en cause l’avait grugé de la somme de 6 millions de F Cfa pour l’acquisition de deux véhicules. Hélas pour lui, Malick Dème s’est rendu compte que Djandji Aïdara a utilisé ses sous pour éponger d’autres dettes. «C’est en écoutant l’émission « Xalass » que j’ai appris que je n’étais pas la seule victime. J’avais confiance en elle, je la considérais comme une sœur. Je ne pensais jamais qu’elle me trahirait de cette manière», a martelé le plaignant qui lui réclame 11 millions de dommages et intérêts.

Djandji Aïdara, interrogée, a reconnu les faits sans ambages. Ainsi, elle a quémandé la clémence du tribunal. « J’ai importé un conteneur de 18 véhicules, mais, ils ont été saisis par les autorités pour absence de cartes grises. Monsieur le Président, je vous en supplie, laissez-moi sortir pour que je puisse rembourser mes clients. En prison, je ne peux rien faire. Ils m’ont humiliée, publié mes photos sur internet. Ils ont aussi raconté mon histoire dans des émissions », a-t-elle confié. Le procureur, avant de requérir une peine de prison contre elle, a tenu à préciser que les plaignants ne s’attendent pas à être remboursés, mais ils veulent qu’elle purge sa peine. Le parquet a aussi révélé que ses nombreuses victimes ont même créé un collectif pour dénoncer les torts qu’elle a causés. Il a ainsi requis 1 an d’emprisonnement ferme contre Djandji Aïdara, tout en précisant que c’est la seule manière de rendre justice aux victimes. Elle a été condamnée à 6 mois de prison ferme et à payer 8 millions de dédommagement à sa victime, Malick Dème.