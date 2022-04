Chaîne éducative: La Sonatel prend le relais de la TNT

La chaîne de télévision Canal éducation du ministère de l’Education nationale émet désormais sur la Tv d’Orange, sur le canal 45. Le ministre de l’Education nationale et le Directeur général de la Sonatel ont paraphé une convention pour l’attribution des droits de diffusion de la télé éducative publique du Sénégal par la Sonatel sur tous ses supports.

Mamadou Talla a signé, avec Sékou Dramé, la convention qui fixe les modalités et conditions dans lesquelles son département autorise la Sonatel à diffuser la chaîne Canal éducation sur ses plateformes de services Ip et mobile. «Mon département, en sa qualité d’éditeur de la chaîne, a déjà sollicité et obtenu toutes les licences et autorisations administratives nécessaires à la diffusion de Canal éducation, notamment l’attribution du droit de diffusion de la chaîne éducative sur tous les supports», précise Mamadou Talla qui rappelle qu’il s’agit d’une chaîne à but non lucratif, ayant un contenu entièrement pédagogique.

A travers le portail du Projet du ministère de l’Education nationale pour le développement du télé-enseignement (Promet), poursuit M. Talla, les enseignants, élèves et parents d’élèves pourront accéder à des milliers de ressources numériques, «en tout temps et en tout lieu». Mamadou Talla va permettre à Canal éducation de diffuser des enseignements et d’assurer la continuité pédagogique sur l’étendue du réseau de la Sonatel informe Le Quotidien. Pour traduire cela en actes, la décision n°1 du Conseil présidentiel sur les Assises nationales de l’éducation et de la formation, qui consiste à «réo­rienter l’enseignement vers les mathématiques, les sciences, la technologie, le numérique et l’entreprenariat», a réaffirmé que rien ne se fera comme avant «dans ce 21ème siècle, l’enseignement ne sera plus assuré entre les quatre murs».

La chaîne éducative Canal éducation se veut un outil efficace d’enseignement à distance à la disposition des enseignants et apprenants, dont le contenu est développé par les services techniques du ministère de l’Education nationale et la production des programmes portée par la Division de la radio et télévision scolaire (Drts), sous la supervision des Inspecteurs généraux de l’éducation (Igef). Lors de la cérémonie de signature de la convention, le Dg de la Sonatel a réitéré son engagement à accompagner le déploiement de la première chaîne de télévision éducative publique du Sénégal et laissé entendre que son réseau a fini de s’implanter sur une grande partie du territoire national.