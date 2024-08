Championnat Africaine : Teungueth FC et Jaraaf à l’assaut du continent pour les compétitions interclubs.

Le Senegal a fait la présentation de ses deux (02) représentants, ce week-end pour les compétitions africaines 2024-2025. Teungueth FC fait le premier pas ce samedi 17 août en Côte d’Ivoire et de son côté, le Jaraaf de Dakar, entre en lice ce dimanche 18 août. Juste retenir que ces rencontres comptent pour le premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine.

Le Jaraaf de Dakar, représentant le Sénégal en Coupe de la Confédération entre en lice ce, dimanche 18 août. Les « Vert et Blanc » effectuent également le déplacement à Freetown où il affrontera au premier tour préliminaire les East End Lions FC de Sierra Leone, l’un des clubs les plus titrés. Le Jaraaf n’en est pas à sa première expérience africaine et mesure sans doute les enjeux de ce match aller

Champion en titre, Teungueth FC a engagé ce samedi 17 août 2024, la compétition interclubs avec le déplacement au stade Félix Houphouët Boigny d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Le club rufisquois fera face au Stade d’Abidjan, pour le compte du match aller du premier tour des préliminaires de la Ligue africaine des champions. Ce sera la troisième participation de Teungueth Fc dans cette compétition africaine après celle de 2020-2021 et celle de 2021-2022.

L’objectif comme tous les clubs sénégalais sera de franchir ce premier tour des préliminaires qui semble infranchissable depuis des années. Tous les clubs qui se sont alignés ces dernières éditions ont tous connu des éliminations précoces. Cette fois, il faudra réussir un bon résultat à l’aller pour espérer aborder avec plus de sérénité la phase retour et continuer l’aventure. En cas de qualification, Teungueth héritera du vainqueur du duel entre Milo FC le champion de Guinée et le FC Nouadhibou, champion de Mauritanie.