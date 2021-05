Championnat Hand-ball Hommes (J3) : Match nul épique entre DUC et ISEG Sports

Le Stadium Iba Mar Diop, à été ce samedi soir, le théâtre d’une farouche opposition entre le DUC et l’ISEG Sports. Un match comptant pour la 3ème journée de la zone centre ouest et qui s’est soldée par un nul logique (28-28).

Ce samedi, sur le teraflex du Stadium Iba Mar Diop, Jaunes et noirs du DUC et Bleus-blancs de l’ISEG Sports, ne se sont pas faits de cadeaux, tellement leur confrontation à été rythmé et cadencé. Les premiers nommés comptabilisant 2 victoires de rang en 2 journées, là où les seconds ont eu une défaite et une victoire. Donc le DUC voudrait enchainer avec un troisième succès de rang et l’ISEG Sports comptait remporter son deuxième succès de suite en 3 matchs disputés. L’entame du match, prédisait de l’apprêtée des débats, car il y’a pas eu de round d’observation, les 2 équipes ont démarré la partie pied au plancher.

Après 2 victoires de rang, le DUC marque un coup d’arrêt devant un coriace adversaire, l’ISEG Sports, qui n’est pas parvenu à enchainer après sa victoire de la journée précédente.

La palme du meilleur marqueur du match est revenu à Youssoufa Fall du DUC avec 9 réalisations, ses copains ne sont pas en reste, Thierno Amath Diallo (5), Mouhammed Drame (5) et Abdourahmane Ball (4). L’ISEG Sports remporte le trophée de MVP, décerné à son gardien Ndery Ndiaye, et ses coéquipiers, Mouhamed Sidibé (8 réalisations ) Michel Diakité (5) et Ibrahima Camara (5) ont aussi bien joué leur partition.

Cette saison, le public revient en masse assister aux joutes et cela est un fait notable et encourageant. Espérons que les rencontres vont continuer à se dérouler dans la plus grande sportivité. La violence doit être bannie dans le Handball, une discipline qui dispose d’un public très chaleureux et pacifique.

La dernière rencontre de cette 3ème journeese disputera ce soir et opposera lesmal-classés, Gorée à la JA.