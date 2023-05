Championnats d’Afrique de karaté zone 2 : Le Sénégal domine la compétition

Le Sénégal, pays hôte de la 3e édition des championnats d’Afrique de karaté de la zone 2/Ouest 1, a dominé la compétition qui s’est terminée ce dimanche à Dakar. À l’exception des Katas par équipe remportés par la Sierra Leone dans la catégorie cadette, ainsi que des médailles d’or du Kumite individuel -52 kg et du Kumite Cadette Dame +61 kg remportées respectivement par Alhassane Sylla et Mamadama Sylla (Guinée Conakry).

Le Sénégal a remporté presque toutes les médailles. Que ce soit dans l’épreuve du Kata individuel (enchaînement technique) ou dans le Kumite (combat conventionnel), les karatékas sénégalais ont été impressionnants, soutenus par un public enthousiaste qui a animé les gradins du stadium Marius Ndiaye.

En Kata individuel Cadette, le Sénégal a obtenu la première place du podium avec l’or remporté par Fatou Leye, ainsi que l’argent grâce à Adama Fall. Dans la catégorie Junior Dame, le pays hôte a également remporté l’or et l’argent grâce respectivement à Niang Ndong et Momy Konté.

Chez les garçons, en Kata Cadet individuel, le Sénégal a une fois de plus dominé la compétition. Fallou Ndiaye (médaille d’or) et Abdou Madjid Diop (médaille d’argent) ont devancé les Sierra Léonais Foday Kamara et Samvic Vince Amara (bronze). En Junior Homme, Ismaila Barry et Alboury Guissé ont remporté l’or et l’argent devant le Guinéen Amadou Sadjoh Ba (médaille de bronze). Chez les seniors Homme et Dame, Ibrahima Gomis et Aissata Simal ont terminé premiers de leurs catégories respectives.

La razzia du Sénégal

La domination du Sénégal s’est également manifestée dans les épreuves de Kumite. Voici les médaillés d’or dans les différentes catégories :

Cadette -47kg (Mame Diarra Koundia), Cadet -57kg (Talla Bèye), Cadet -65kg (Khadim Fall), Junior Dame -53kg (Balkiss Diop), Junior Dame -61 kg (Adji Nadette Dieng), Cadet -63 kg (Serigne Modou Ngom), Junior Dame -66 kg (Soda Amar), Cadet +70 kg (Fallou Ndiaye), Junior Dame +66 kg (Fatou Dieng), Junior Homme -68 Kg (Fallou Diop), Senior Dame -55 kg (Maimouna Niang), Junior Homme +76 kg (Serigne Mbacké Seck), Junior Homme -76 kg (Ousmane Ndiaye), Senior Homme -60 kg (Talla Razakh Ndiaye), Senior Homme – 67 kg (Chérif Konaté), Senior Homme -75 kg (Ousmane Gaye), Junior Dame -61 kg (Ndeye Yacine Lô), Senior Homme -84 kg (Moise Malack Plasimento), Senior Dame +68 kg (Bineta Diop), Senior Homme +84 kg (Mamadou Fadilou Diop).