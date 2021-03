Championnats du Monde juniors 2021 : Deux Lionceaux annoncés sur le ring polonais

En principe c’est durant la période allant du 10 au 24 avril prochain que la ville polonaise de Kielce va accueillir les Championnats du monde juniors de boxe. Deux lionceaux à savoir Aly Ezzedine (52 kg) et Ahmet Tidiane Guèye (75 kg) devraient prendre part à cette compétition.

Deux Lionceaux sont annoncés partants aux Mondiaux polonais appelés à se tenir d’ici à quelques jours. Il ne s’agira pas seulement du défi de participation côté sénégalais au Sénégal car l’objectif de succès est aussi mis en avant.

Le coach national adjoint des juniors, Me Omar Ndiaye révèle : « On continue de travailler pour avoir les meilleurs juniors possibles du moment. Ce n’est pas un travail facile car un junior n’a que 18 ans, mais on continue de sillonner les clubs pour avoir le meilleur tri possible. Cela dit, on a un objectif immédiat avec les Mondiaux polonais de ce mois d’avril. On n’a 2 éléments choisis pour ça et on les prépare pour être performants sur le ring polonais. Au-delà de cet espoir de médailles pour l’un de nos deux athlètes, on compte en profiter pour montrer à la face du monde une belle image de la boxe sénégalaise et de prendre de l’exemple également », prévient l’assesseur du coach titulaire qu’est Me Boubacar Diallo.

Ces championnats du monde juniors étaient prévus en avril 2020 à Kielce, en Pologne. Mais ils ont été décalés d’une année à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. La fédération internationale de boxe amateur (AIBA) a ainsi proposé la date se situant entre le 10 et le 2’ avril pour tenir cette compétition.