CHAN 2023: L’équipe nationale Sénégalaise a quitté Dakar hier

En regroupement à Toubab Dialao depuis la publication de la liste le 31 décembre passé, les 23 Lions choisis par le sélectionneur Pape Thiaw et le staff médical se sont envolés pour la Tunisie ce mardi. A bord de la compagnie Air Sénégal, ils ont rallié la Tunisie où ils vont effectuer leur dernier stage avant de rejoindre l’Algérie où se disputer le CHAN 2023. « La fédération sénégalaise de football a pris en charge 8 à 10 jours de préparation à la frontière Tuniso-Algérienne dans un centre de préparation qui sera à 45 minutes d’Annaba en Algérie où notre groupe est basé. Afin de leur permettre de pouvoir se préparer dans des conditions optimales de performance » avait informé le président de la FSF.

Le Sénégal qui fait un « come-back » après 12 ans d’absence compte aller le plus loin possible dans cette compétition. Les Lions de la Teranga sont logés dans le groupe A avec la Mozambique, l’Égypte et le Nigeria. Un groupe que l’on peut qualifier du groupe de la mort.

Autant le dire tout de suite, il ne faut pas s’attendre à des exploits aussi retentissants en 2023, mais les fans de football africain auront tout de même de quoi se rassasier. Tous les regards seront d’abord braqués vers l’Algérie qui va accueillir la 8e édition du CHAN du 13 janvier au 4 février. Pour la première fois, 18 sélections prennent part à la compétition dont la RD Congo et le Maroc (sous réserve, le Maroc hésitant à déclarer forfait), codétenteurs du record de sacres (2), le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Sénégal…