Changement Climatique: L’année 2024 déclarée la plus chaude jamais enregistrée

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) déclare l’année 2024 la plus chaude jamais enregistrée, couronnant une décennie de chaleur sans précédent alimentée par les activités humaines. L’OMM relève que les effets du changement climatique se sont fait sentir dans le monde entier au cours de cette année.



Les niveaux de gaz à effet de serre continuent d’augmenter pour atteindre les records observés, ce qui laisse présager encore plus de chaleur pour l’avenir. Dans son message du Nouvel An, le Secrétaire général de l’ONU rappelle d’ailleurs que les dix années les plus chaudes jamais enregistrées se sont produites au cours des dix dernières années, y compris en 2024. « Aujourd’hui, je peux officiellement annoncer que nous venons d’endurer une décennie de chaleur meurtrière », a déclaré António Guterres. « C’est l’effondrement du climat, en temps réel. Nous devons quitter ce chemin de la ruine et nous n’avons pas de temps à perdre. En 2025, les pays doivent engager le monde sur une voie plus sûre en réduisant considérablement les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant la transition vers un avenir fondé sur les énergies renouvelables », a-t-il ajouté.

Le changement climatique a ajouté 41 jours de chaleur dangereuse en 2024 Les effets du changement climatique se sont fait sentir partout dans le monde en 2024, avec des répercussions en cascade sur les communautés, les économies et l’environnement, depuis les sommets des montagnes jusqu’aux profondeurs des océans. La planète a ainsi assisté à des records de précipitations et d’inondations, ainsi qu’à de terribles pertes en vies humaines dans de nombreux pays. Les cyclones tropicaux ont causé un terrible tribut humain et économique, tout récemment dans le département français d’outre-mer de Mayotte, dans l’océan Indien.

Des chaleurs intenses ont brûlé des dizaines de pays, avec des températures dépassant les 50 °C à plusieurs reprises. Les incendies de forêt ont fait des ravages, a détaillé l’OMM. « Si nous voulons une planète plus sûre, nous devons agir maintenant. C’est notre responsabilité. C’est une responsabilité commune, une responsabilité mondiale », a affirmé Celeste Saulo, Secrétaire générale de l’OMM. Tout au long de l’année 2024, une série de rapports des Nations Unies ont mis en évidence la rapidité du changement climatique et ses incidences considérables sur tous les aspects du développement durable. Selon un nouveau rapport de « World Weather Attribution » et de « Climate Central », le changement climatique a intensifié 26 des 29 phénomènes météorologiques étudiés par « World Weather Attribution », qui ont entraîné la mort d’au moins 3.700 personnes et le déplacement de millions d’autres.

Le rapport indique que le changement climatique a ajouté 41 jours de chaleur dangereuse en 2024, nuisant à la santé humaine et aux écosystèmes, selon le rapport intitulé When Risks Become Reality : Extreme Weather In 2024.



Hausse de la fréquence et de l’impact des phénomènes météo extrêmes

Alors que les températures mondiales augmentent et que les épisodes de chaleur extrême deviennent plus fréquents et plus graves, l’OMM rappelle l’importance de renforcer la coopération internationale pour faire face aux risques liés à la chaleur extrême. Les conditions météorologiques de plus en plus extrêmes soulignent également l’urgence de l’initiative. En 2025, l’accent sera mis sur la cryosphère les parties gelées de la Terre, notamment la glace de mer, les nappes glaciaires et les sols gelés puisqu’il s’agit de l’Année internationale de la préservation des glaciers, organisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’OMM. «Chaque fraction de degré de réchauffement est importante et augmente les extrêmes climatiques, les impacts et les risques. Les températures ne sont qu’une partie du tableau.

Le changement climatique se manifeste sous nos yeux presque quotidiennement sous la forme d’une augmentation de la fréquence et de l’impact des phénomènes météorologiques extrêmes », a fait valoir Mme Saulo. A noter que l’OMM publiera le chiffre consolidé de la température mondiale pour 2024 en janvier et son rapport complet sur l’état du climat mondial en 2024 en mars 2025.

NGOYA NDIAYE