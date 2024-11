Changement Climatiques et Migration: Les acteurs à la recherche de solutions 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Initiative prospective agricole et rurale (IPAR) a tenu un atelier de lancement du projet: » Migrations humaines induites par le changement climatique en Afrique, analyse prédictive et Big Data ». L’objectif est de trouver des solutions sur ces deux phénomènes.

Les changements climatiques, associés aux crises humanitaires ainsi qu’à divers facteurs économiques et sanitaires, peuvent engendrer des déplacements internes, des migrations internationales et d’autres formes émergentes de mobilité humaine. Cependant, le lien empirique entre les conditions climatiques et les dynamiques migratoires reste fortement débattu, et il n’existe actuellement aucune approche théorique unifiée capable de saisir pleinement la complexité et la dépendance contextuelle des migrations induites par le climat.

Le Sénégal est l’un des pays confrontés à une combinaison complexe de défis liés à la dégradation de l’environnement, à la raréfaction des ressources naturelles et aux phénomènes climatiques extrêmes, tels que les sécheresses prolongées, les inondations, et l’érosion côtière. Ces facteurs exercent une pression croissante sur les populations locales, les poussant souvent à migrer à la recherche de meilleures conditions de vie. Dans ce contexte, les migrations induites par le climat apparaissent comme une réponse de plus en plus fréquente, mais elles soulèvent également des questions critiques en matière de sécurité humaine, de développement durable et de gouvernance.

Pour y faire face, le projet: « Migrations humaines induites par le Changement Climatique en Afrique, analyse prédictive et Big Data » a été lancé par l’Initiative prospective agricole et rurale (IPAR). Selon la directrice de recherche de l’IPAR, l’objectif est de savoir comment est-ce que l’utilisation des big data et de l’intelligence artificielle peut aider à prédire ces migrations. » Cette rencontre permet de mettre ensemble des acteurs du changement climatique et des migrations pour voir comment est-ce qu’on fait mieux notre planification de ces phénomènes au Sénégal », dit-elle.

Pour l’expert en changement climatique et chef du service changement climatique au niveau de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météo du Sénégal, Youssouph Sané, le changement climatique constitue un facteur d’immigration de plus en plus important. « Selon le rapport de la Banque mondiale, presque 216 millions de personnes sont contraintes au déplacement, d’où l’urgence d’atténuer en réduisant les émissions de gaz à effet de serre », renseigne-t-il.

Et d’ajouter : » Mais l’urgence, c’est une politique d’adaptation pour notre pays ». Il soutient qu’avec les programmes que l’État vient de lancer, les référentiels 2050, ils souhaitent mettre en place ce qu’on appelle les pôles territoires qui vont contribuer à essayer de sédentariser les populations au niveau local. « Cela passe par un développement vert inclusif et résilient. Et si les personnes trouvent des issues favorables dans leurs endroits, cela contribuera à une adaptation au niveau du Sénégal », indique-t-il.

Pour le représentant du ministère des affaires étrangères, Abdou Karim Cissé, la dégradation de l’environnement et les changements climatiques sont à l’origine des causes de départ par rapport à une migration. « Souvent, c’est une migration irrégulière qui est adoptée dans le cadre d’une meilleure adaptation », laisse-t-il entendre. Et d’ajouter: »Maintenant, il est important de prendre en compte ces éléments et en ce sens, le gouvernement du Sénégal a validé un document de politique nationale de migration ». A l’en croire, dans ce document de politique, il est clairement spécifié au niveau des domaines d’activité stratégique et principalement au niveau des DAS 3, des questions liées à l’environnement, aux changements climatiques. C’est donc pour dire qu’il y a une relation très forte entre le fait de migrer et les changements climatiques qui sont intervenus », dit-il. Ce qu’il justifie par la crue du fleuve Sénégal. « Cela montre à suffisance que tous ces aspects doivent être planifiés et les politiques publiques doivent s’adapter quand il y a ces questions-là », fait-il noter. Il indique ce projet va renforcer la question liée aux données. « Aujourd’hui, quand nous avons des données fiables, nous pouvons donc aller vers des prévisions beaucoup plus précises et beaucoup plus réelles. Les recommandations fortes de ce projet vont permettre d’alimenter encore ce document de politique qui sera aligné au nouveau référentiel pour Sénégal 2050 », annonce-t-il.

NGOYA NDIAYE