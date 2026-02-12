Chavirement d’une vedette de la marine nationale : Trois marins portés disparus

Partager Facebook

Dans un communiqué publié, ce jeudi, le ministère des forces armées annonce qu’une vedette de la marine nationale a chaviré ce matin à l’embouchure du fleuve Sénégal, faisant trois disparus et 10 rescapés.

Selon le communiqué, l’embarcation effectuait une mission de liaison lorsqu’elle a été surprise par une forte houle due à une dégradation des conditions météorologiques.

Les autorités militaires indiquent que les opérations de secours sont en cours, impliquant des moyens aériens, maritimes et terrestres pour retrouver les trois militaires disparus. Néanmoins, l’épave a été récupérée.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com