Cheikh Alassane Séne ,SG SNEEL se prononce sur la journée mondiale consacrée aux enseignants

Ce 05 octobre sera célébrée la journée mondiale des enseignants sous le thème : << les enseignants dont nous avons besoins pour l ‘ éducation que nous voulons : l’impératif mondial de remédier à la pénurie d’ enseignants >>. Ce théme qui met l ‘accent sur le défi à la fois crucial et urgent, garantit aussi à chaque enfant l ‘accés à une éducation de qualité couronnée de succès. Comme tout le monde le sait, les enseignants constituent l ‘épine dorsale de la société du fait qu’ils transmettent aux enfants des connaissances , des compétences et des valeurs afin de favoriser leur évolution dans un monde en mutation. Les enseignants ne sont pas seulement des instructeurs , ils sont des modéles , des catalyseurs d ‘ innovation , engagés et dévoués à la tâche régalienne de faire apprendre. Cependant ils sont souvent confrontés à des défis de taille, notamment, des contraintes de ressources , des classes pléthoriques , un accés limité à la technologie et à la formation. Malgré ces obstacles , ils se donnent à fond pour réaliser les objectifs.Les gouvernements et surtout le nôtre, les partenaires et les communautés doivent travailler ensemble pour créer des environnements favorables à l’amélioration des conditions de travail à même d’impulser un enseignement de qualité et d ‘ offrir aux enseignants des possibilités de développement professionnel et continu . C’est en ces termes que j’ai voulu rendre hommage à tous les enseignants, sans distinction. Vous êtes les ingénieurs et les héros de l ‘éducation. Il ne me reste qu’à vous souhaiter une bonne journée des enseignants et par ricochet, une excellente rentrée scolaire. Que l’espace scolaire soit pacifié dans un esprit de dialogue et de concorde nationale !

Cheikh Alassane SENE Sécretaire général national du SNEEL